Joe Biden si ritira nella corsa alla Casa Bianca. Un annuncio a sorpresa, quello del presidente USA, che ha indicato la vicepresidente Kamala Harris come candidata democratica per le elezioni presidenziali contro Donald Trump. In una lettera postata su X, Biden ha dichiarato: “È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. Credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese ritirarmi e concentrarmi sui compiti da presidente per il resto del mandato”.

Joe Biden si ritira alle elezioni USA, Trump: “Non era idoneo a candidarsi”

La decisione arriva dopo settimane di pressioni da parte di figure chiave del Partito Democratico, come Nancy Pelosi e Barack Obama, seguite dalla sua scarsa performance al dibattito televisivo con Trump il 27 giugno. Biden ha riflettuto sulla decisione durante l’isolamento per Covid nella sua casa al mare in Delaware.

“Il disonesto Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire – e non lo è mai stato! Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era”, ha tuonato Trump sul suo social Truth.

Chuck Schumer ha elogiato il presidente per il suo “grande patriottismo”, mentre l’ex capo dello staff Ron Klain ha criticato i donatori per aver costretto Biden a ritirarsi. Trump ha subito attaccato Biden definendolo “disonesto” e non idoneo a servire come presidente.

Con Harris ora in prima linea, si apre la questione del suo vice. Tra i possibili candidati si parla dei governatori Josh Shapiro, Andy Beshear, Roy Cooper e Gretchen Whitmer, oltre al senatore Mark Kelly. La campagna elettorale americana entra così in una nuova fase, con Harris pronta a sfidare Trump per la presidenza.