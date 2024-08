Karen Ruth Bass (nata il 3 ottobre 1953 a Los Angeles) è una politica statunitense e la prima donna eletta sindaca di Los Angeles. In precedenza, ha servito come membro della Camera dei rappresentanti per lo stato della California dal 2011 al 2022.

Figlia di un postino e una casalinga, Bass ha iniziato il suo impegno politico come volontaria nella campagna presidenziale di Robert F. Kennedy nel 1968. Negli anni ’70, ha partecipato alla Venceremos Brigade, un’organizzazione di solidarietà con Cuba. Ha conseguito un Bachelor of Science in scienze della salute alla California State University, Dominguez Hills, e un master in lavoro sociale alla University of Southern California (USC).

Negli anni ’80, Bass ha assistito all’epidemia di cocaina e crack a South Los Angeles e ha fondato la Community Coalition per affrontare le problematiche sociali ed economiche della comunità. Entrata nell’Assemblea Generale della California nel 2004, è stata rieletta nel 2006 e nel 2008, diventando la prima donna afroamericana Speaker dell’Assemblea.

Dal 2010 al 2022, Bass ha rappresentato il 33° (poi 37°) distretto congressuale della California alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Nel 2022 è stata eletta sindaca di Los Angeles, diventando la prima donna e la prima donna di colore a ricoprire questo incarico. Tante le voci sul suo stipendio che, lo possiamo giurare, è stimato in decine di migliaia di euro all’anno.

Pubblicità

Karen Bass, il suo ufficio, i rating e la sua vita privata: ecco chi è suo marito

L’ufficio di Karen Bass si concentra su riformare il funzionamento del Municipio di Los Angeles, con iniziative come il programma Inside Safe per affrontare la crisi dei senzatetto. Nonostante le sfide, Bass gode di un’alta popolarità, sostenuta dal suo impegno nel superare lo status quo e migliorare i servizi cittadini.

Karen Bass è stata sposata con Jesús Lechuga. Un matrimonio durato dal 1980 al 1986, da cui Bass ha avuto una sola figlia, Emilia, morta a 23 anni in un incidente stradale assieme a Michael Wright, suo marito all’epoca dei fatti, accaduti nel 2006.