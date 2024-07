Montoro, a Banzano torna l’appuntamento con “Notti alle Fontane”

Montoro – Torna alla frazione Banzano l’appuntamento estivo con le “Notti alle Fontane“. L’evento, in programma venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024, è organizzato dalla ProLoco Banzano e celebra attraverso gastronomia, musica e tradizione popolare, la cultura contadina come fondamento della comunità, rappresentando un’occasione di ritrovo e condivisione per festeggiare l’inizio della stagione estiva.

Le due serate, che si terranno in via Fontana della frazione Banzano di Montoro, saranno animate da gruppi folkloristici, intrattenimento e ottimo cibo locale.

“Notti alle fontane non è solo un evento di rivisitazione culturale, ma anche un’occasione per gustare piatti e prodotti tipici locali, accompagnati da una proposta musicale notevole e senza precedenti: essa sarà anche occasione per conoscere le altre attività associative che ospita il territorio montorese, in uno spirito di collaborazione e di cooperazione per il bene della nostra realtà” – ha sottolineato la Pro Loco Banzano. Nelle due serate l’Associazione donerà ai partecipanti un calice per la consumazione dell’Aglianico irpino.