In astrologia, le eclissi sono considerate versioni potenziate delle nuove lune o delle lune piene: Sole e Luna si allineano nel cielo in modo tale che la loro luce sia temporaneamente nascosta. Tale allineamento, in prossimità dei Nodi Lunari, segnala un’intensificazione o un’accentuazione delle dinamiche associate ai segni zodiacali coinvolti. Questi periodi sono interpretati come momenti di significativa accelerazione nella vita, sollecitando cambiamenti e progressi necessari per muoversi verso il futuro.

Da dove si vede l’eclissi solare del 2024? Un fenomeno osservabile dagli USA e non in Europa

L’eclissi solare del 2024 è dunque l’evento dell’astrologia da non perdere. Ma gli osservatori in Italia dovranno accontentarsi di seguire l’evento tramite le dirette streaming, poiché l’eclissi sarà visibile in tutta la sua magnificenza solo da specifiche regioni del mondo: Messico, Stati Uniti e Canada.

L’eclissi totale di Sole del 2024 attraverserà il Nord America, iniziando la sua danza celeste sull’Oceano Pacifico meridionale per poi regalare lo spettacolo della totalità sulla costa pacifica del Messico, segnando l’inizio dell’evento intorno alle 20:07 ora italiana.