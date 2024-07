È uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno, non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo significato culturale e astrologico, che intreccia tradizioni ancestrali e influenze cosmiche. La Luna piena del Cervo terrà tutti con gli occhi alzati verso il cielo domenica, quando il plenilunio farà capolino sul cielo di luglio 2024. Scopriamone insieme il significato esoterico e le caratteristiche dal punto di vista astrologico e astronomico.

In che segno è la Luna piena del Cervo, e che significato esoterico ha

La Luna piena del Cervo prende il suo nome dalle tradizioni dei nativi americani, in particolare dai nativi Algonchini. Questo nome si riferisce al periodo dell’anno in cui i giovani cervi maschi iniziano a sviluppare nuove corna, un simbolo di crescita e rinnovamento. Altri nomi includono “Luna del Tuono” a causa dei frequenti temporali estivi, e “Luna del Fieno” perché coincide con la stagione del raccolto del fieno.

Astronomicamente, questa luna piena cade nel segno del Capricorno, un segno di terra noto per la sua disciplina, ambizione e pragmatismo. La presenza della Luna in Capricorno intensifica le energie di determinazione e realizzazione, rendendo questo un momento ideale per riflettere sui propri obiettivi e pianificare il futuro con rigore e meticolosità. Questo plenilunio è anche associato alla raccolta delle erbe aromatiche, della frutta e degli ortaggi, simbolizzando abbondanza e preparazione per l’inverno.

A che ora sarà possibile ammirare questo fenomeno

Astrologicamente, la Luna Piena del Cervo del 21 luglio 2024 è particolarmente significativa poiché è il secondo plenilunio consecutivo nel segno del Capricorno, un evento raro che amplifica le energie trasformative e strutturali associate a questo segno. Il plenilunio raggiungerà il suo culmine alle 12:17 ora italiana, ma sarà visibile al tramonto, offrendo uno spettacolo celeste magnifico.

Per gli osservatori, il momento migliore per ammirare la Luna sarà la sera del 20 luglio, alle 20:37 circa, quando apparirà come una “Gibbosa crescente”, e la sera del 21 luglio, come “Gibbosa calante”. In queste serate, la Luna illuminerà il cielo estivo con la sua luce brillante, sembrando più grande e più luminosa del solito, grazie anche all’effetto dell’illusione lunare. Questa Luna Piena, pur non essendo tecnicamente una Superluna, apparirà comunque spettacolare.