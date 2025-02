Pubblicare un contenuto su Instagram al momento giusto è un elemento chiave per ottenere maggiore visibilità e interazione. Nel 2025, con un algoritmo sempre più orientato alla qualità e all’engagement immediato, la scelta dell’orario di pubblicazione può fare la differenza tra un post di successo e un contenuto che passa inosservato.

Perché gli orari di pubblicazione sono fondamentali

Instagram utilizza un algoritmo che premia i post in grado di generare interazioni nei primi minuti dalla pubblicazione. Questo significa che pubblicare nei momenti di maggiore attività del proprio pubblico aumenta la probabilità di ottenere più like, commenti, condivisioni e salvataggi. Di conseguenza, un post che raccoglie rapidamente interazioni ha maggiori possibilità di essere mostrato a un pubblico più ampio, sia nel feed dei follower che nella sezione Esplora.

Individuare il momento ideale per pubblicare dipende da diversi fattori, tra cui il comportamento degli utenti, le abitudini di navigazione e la tipologia di contenuto condiviso.

Quali sono gli orari migliori per pubblicare su Instagram nel 2025

L’analisi delle tendenze social degli ultimi anni e i dati sulle abitudini degli utenti confermano che i momenti più strategici per pubblicare su Instagram si concentrano in tre fasce orarie principali:

Mattina presto (7:00 – 9:00) : Molti utenti iniziano la giornata controllando Instagram prima di recarsi al lavoro o all’università. Questo orario è particolarmente indicato per contenuti informativi o motivazionali.

: Molti utenti iniziano la giornata controllando Instagram prima di recarsi al lavoro o all’università. Questo orario è particolarmente indicato per contenuti informativi o motivazionali. Pausa pranzo (12:00 – 14:00) : Durante la pausa lavorativa o di studio, gli utenti tendono a dedicare tempo ai social. Questo è un momento ideale per postare contenuti visivi accattivanti o aggiornamenti rapidi.

: Durante la pausa lavorativa o di studio, gli utenti tendono a dedicare tempo ai social. Questo è un momento ideale per postare contenuti visivi accattivanti o aggiornamenti rapidi. Sera (18:00 – 22:00): Conclusa la giornata lavorativa, le persone trascorrono più tempo sui social, dedicandosi a contenuti più approfonditi come caroselli, reel e video.

L’analisi delle performance dei post suggerisce che il coinvolgimento tende ad aumentare nei giorni infrasettimanali, con un picco tra martedì e giovedì. Il venerdì sera, sebbene rappresenti un momento di relax per molti utenti, può registrare un calo nell’interazione, in quanto le persone tendono a dedicarsi ad attività offline.

Il fine settimana presenta un andamento più variabile: il sabato mattina e la domenica sera risultano spesso momenti favorevoli, mentre il sabato sera registra livelli di engagement più bassi.

Come identificare gli orari migliori per il proprio profilo Instagram nel 2025

Sebbene gli orari sopra indicati rappresentino una base di riferimento, ogni account ha un pubblico con caratteristiche specifiche. Per individuare con precisione i momenti più efficaci per pubblicare, è consigliabile utilizzare gli strumenti di analisi offerti da Instagram, in particolare la sezione Insights di Instagram disponibile per gli account business e creator.

Accedendo alle statistiche dell’account, è possibile monitorare i momenti in cui i propri follower risultano più attivi e confrontare il rendimento dei post pubblicati in diverse fasce orarie. Effettuare test con pubblicazioni programmate in orari differenti e analizzare i dati ottenuti permette di ottimizzare la propria strategia di pubblicazione.

Tipologie di contenuti e orari strategici

Oltre alla scelta dell’orario, è importante considerare il tipo di contenuto che si desidera pubblicare. Le immagini statiche e i caroselli tendono a funzionare meglio nelle prime ore della giornata e nel tardo pomeriggio, mentre i reel e i video di breve durata ottengono maggiore visibilità in orari serali.

Le stories, invece, possono essere pubblicate in qualsiasi momento della giornata, poiché restano visibili per 24 ore. Tuttavia, il massimo dell’interazione si registra generalmente al mattino e nella fascia serale.