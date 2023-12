Nocera Inferiore abbraccia tutto lo spirito natalizio con le sue luci di Natale 2023. La città capofila dell’Agro è stata tutta illuminata da una serie di spettacolari decorazioni e luminarie che hanno adornato le strade e le piazze, creando un’atmosfera gioiosa e accogliente per residenti e visitatori.

L’albero di Natale in piazza Diaz e quello in piazza del Corso decorano la città

Un elemento centrale delle celebrazioni natalizie di quest’anno è l’imponente albero di Natale situato nella storica Piazza del Corso. L’albero, adornato con migliaia di luci scintillanti e decorazioni colorate, è diventato un punto di ritrovo popolare per le famiglie. Un’altra attrazione principale è l’albero di Natale in Piazza Diaz, che con la sua straordinaria illuminazione e i suoi ornamenti raffinati, offre una vista spettacolare che incanta i passanti. La stessa piazza è stata decorata anche di un’enorme casetta tutta illuminata.

Le strade di Nocera Inferiore, in particolare Via Garibaldi e Via Barbarulo, sono state trasformate in un corridoio di luci scintillanti. Tuttavia, è Corso Vittorio Emanuele che si distingue per la sua illuminazione. Questo storico corso, che attraversa il cuore della città, è stato illuminato in tutta la sua lunghezza, creando un effetto visivo mozzafiato che cattura lo spirito e la gioia del Natale.

Natale 2023 a Nocera Inferiore: la tombola, gli orsetti e Babbo Natale tra i temi delle luminarie

Un tocco unico e creativo è stato aggiunto in Piazza Guerritore, dove è stato installato un enorme paniere della tombola. Questa installazione artistica, caratterizzata dai numeri 48 e 77, simboli di fortuna nella tradizionale tombola italiana, è diventata rapidamente uno degli elementi più fotografati delle decorazioni natalizie della città.

In Piazza Cianciullo, un’altra sorpresa attende i visitatori: una grande decorazione a forma di orso, che porta un tocco di magia e meraviglia. Questa installazione è particolarmente amata dai bambini e offre un perfetto sfondo per foto ricordo. Nel frattempo, su Corso Vittorio Emanuele II, in piazzetta Petrosini, una gigantesca figura di Babbo Natale saluta i passanti, aggiungendo un ulteriore tocco di allegria alla festa.