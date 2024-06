“La Nocerina sarà competitiva per provare a vincere il campionato”. Sono le parole di Raffaele Stella, presidente della Nocerina, a margine della conferenza stampa di oggi. Nasce la nuova Nocerina, nasce senza tre soci (Gambardella, Sabatino e Stefano, e Stanzione), nasce con – per citare un collega – una compagine societaria dimezzata, ma con ambizioni rinnovate.

Il primo a prendere la parola è il riconfermato addetto stampa Nello Ferrigno: “Avevamo l’obiettivo di riportare i giovani allo stadio, ci siamo riusciti. Ripartiamo anche da un secondo posto, l’amarezza per la sconfitta nei playoff ha messo in secondo piano questo piazzamento, ma la gioia maggiore per noi è stata riportare tante persone, soprattutto i giovani, al San Francesco. Ripartiremo con il coinvolgimento delle scuole sin dalle prime partite”.

Nocerina, Stella: “Abbiamo voglia di continuare questo percorso”

“Ci stiamo muovendo sia sotto l’aspetto tecnico che quello societario”, ha affermato il presidente Raffaele Stella. “Alcuni soci hanno deciso di non far parte della Nocerina per diversità di vedute sia sulla visione tecnica che su quella societaria per la stagione 2024/2025. Ne sono rammaricato, ma non ho potuto fare altro che prenderne atto. Stefano Gambardella, Rosario Stanzione e Sabatino Gambardella non faranno più parte della squadra”.

Il presidente continua: “Abbiamo voglia di continuare a fare quello che facciamo da dicembre 2023. Cercheremo di migliorare il risultato dell’anno scorso. Sicuramente ci saranno altre compagini che si attrezzeranno meglio di noi. Restiamo coi piedi per terra. Stiamo allestendo una buona squadra, speriamo sia buona anche la risposta sul campo”.