Gli organizzatori hanno annunciato con entusiasmo su Facebook che oltre 13mila persone hanno già acquistato il biglietto per l’evento di Salerno, promettendo una “bolgia da raduno”. La manifestazione «Operazione Nostalgia» ha da anni un grande seguito, riempiendo gli stadi di tutta Italia e riportando sul campo alcuni dei volti più amati del calcio italiano.

Il raduno di sabato 8 giugno vedrà la partecipazione di 36 giocatori, tra cui alcuni dei nomi più iconici della Serie A: Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, Andrea Barzagli, Antonio Di Natale, Aldair, Ernesto Chevanton, Nicola Ventola, Alessandro Lucarelli, Luigi Di Biagio, Fabio Galante, Stefano Fiore, Antonio Chimenti, Vincent Candela, David Di Michele, Giampiero Maini, Arturo Di Napoli, David Pizarro, Dario Marcolin, Mauro Bressan, Ighli Vannucchi, Cesar, Giacomo Tedesco, Marco Amelia, Antonio Filippini, Guerino Gottardi, Max Tonetto, Gigi Orlandini, Gigi Garzya, Davide Moscardelli, Giancarlo Pantano, Alberto Savino, Luca Altomare, Vittorio Tosto, e Luca Fusco.

La grande sorpresa per i tifosi sarà la presenza di Roberto Baggio, da molti considerato il miglior calciatore italiano di tutti i tempi. Attraverso i social, gli organizzatori hanno confermato la sua partecipazione, scrivendo: «No. No. No e ancora no. Non lo è. Non è un miraggio. È Roberto Baggio». Finalmente, il pubblico avrà l’opportunità di rivedere Il Divin Codino in azione su un campo da calcio.

Operazione Nostalgia a Salerno, dove comprare i biglietti per il raduno

È possibile acquistare i biglietti per Operazione Nostalgia a Salerno sul sito di TicketOne: una comoda soluzione per chi preferisce effettuare l’acquisto online. Per comprare il biglietto basterà accedere al sito, cercare l’evento specifico e seguire le semplici istruzioni per completare l’acquisto in pochi minuti.

Oltre alla possibilità di acquistare i biglietti online, gli appassionati possono recarsi nei numerosi punti vendita autorizzati sparsi sul territorio italiano. Questi punti vendita includono tabaccherie, negozi di elettronica, e altri esercizi commerciali affiliati che offrono la vendita di biglietti TicketOne.