Tempo delle semifinali dei playoff di Serie C, e al “Partenio-Lombardi” di Avellino si gioca il tanto atteso incontro tra Avellino e Vicenza. Una partita fondamentale per le sorti di irpini e veneti, con i primi che cercheranno di portare a casa la posta piena e i biancorossi volenterosi a strappare un risultato utile in vista del ritorno al “Menti”. Ecco dove vedere Avellino-Vicenza in tv e streaming, con alcune info sulle probabili formazioni della partita.

Semifinali dei playoff di Serie C, grande spettacolo al “Partenio”: le formazioni

Tutto pronto per il big match di questa sera. L’Avellino arriva con una formazione agguerrita, pronta a sfruttare il fattore campo. Tra i giocatori chiave figurano Patierno e D’Ausilio, che hanno dimostrato grande forma nelle ultime partite. Dall’altra parte, il Vicenza, guidato da Vecchi, cercherà di ribaltare il pronostico fuori casa con una squadra ben organizzata e determinata.

L’atmosfera al Partenio sarà infuocata, con i tifosi locali pronti a sostenere la propria squadra fino all’ultimo minuto. La trasferta lunga e l’impegno infrasettimanale non sembrano aver scoraggiato i tifosi vicentini, che saranno presenti in buon numero al Partenio-Lombardi con 243 biglietti venduti per il settore ospiti.

Le probabili formazioni del match che avrà inizio alle 21.

Avellino (3-5-2) Ghidotti; Cionek, Rigione, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Liotti; Patierno, Gori. All. Pazienza

L.R. Vicenza (3-4-1-2) Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte; Delle Monache, Ferrari. All. Vecchi

Dove vedere Avellino-Vicenza in tv e in streaming: come seguire il match

Per chi non potrà essere presente allo stadio, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport, garantendo una copertura completa dell’evento. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su Rai Play, offrendo così un’alternativa comoda per chi preferisce guardare la partita online. Inoltre, Sky e Now TV trasmetteranno il match, permettendo agli abbonati di non perdere nemmeno un minuto dell’azione.