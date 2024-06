Affari Tuoi è uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani, grazie alla sua formula coinvolgente e ai ricchi premi in palio. Condotto da Stefano De Martino a partire dal 2025, il programma offre la possibilità di vincere fino a 300.000 euro in gettoni d’oro. Parteciparvi, sia come concorrente che come pubblico, è un’esperienza che attrae davvero tantissimi dei telespettatori della trasmissione. Ma come fare a candidarsi per entrare a far parte del programma? Scopriamo come partecipare ad Affari Tuoi.

Come partecipare ad Affari Tuoi nel 2025: i requisiti per candidarsi a concorrente

Per diventare concorrente di Affari Tuoi, la selezione viene effettuata da ENDEMOL SHINE ITALY attraverso un processo ben definito. La candidatura può essere inviata tramite il sito giocherai.it, dove è possibile trovare una sezione dedicata ai “Giochi in studio”. In alternativa, fino al 30 novembre 2023, è stato possibile chiamare il numero 06.45789191, attivo tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00.

Le selezioni iniziano con un’intervista telefonica in cui l’aspirante concorrente deve presentarsi e descrivere il proprio nucleo familiare o affettivo, specificando la regione di nascita o residenza per la quale si candida. Se il candidato supera questa fase, viene invitato a partecipare a un provino videoregistrato, che può avvenire sia in presenza che online.

Durante il provino, i candidati devono rispondere a domande riguardanti il loro vissuto e la loro famiglia. La selezione finale dei concorrenti è basata su vari criteri, tra cui la capacità di rappresentare efficacemente la propria regione, le capacità comunicative e la telegenia.

È essenziale disporre di un partner idoneo per l’eventuale partecipazione al programma, dato che ogni puntata vede un concorrente accompagnato da un partner scelto tra i suoi familiari o affetti.

Come candidarsi per entrare a far parte del pubblico del programma

Assistere ad Affari Tuoi come pubblico è altrettanto entusiasmante. In passato, era sufficiente registrarsi a TiVu LIVE, ma attualmente gli interessati devono rivolgersi alla EMI Agency. Per partecipare, è necessario inviare una mail a [email protected] e probabilmente compilare un modulo con i propri dati personali e il nome del programma a cui si desidera assistere.

I requisiti per partecipare come pubblico includono aver compiuto almeno 18 anni. Tuttavia, alcuni programmi consentono la partecipazione di minori di almeno 16 anni, purché accompagnati da un genitore.