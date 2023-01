Una delle psicologhe forensi più seguite sul Web, ma anche una criminologa dal solido curriculum e dalla grande popolarità. Roberta Bruzzone è senza dubbio tra i personaggi più seguiti del suo settore sui social network e non solo. Scopriamo di più su di lei, passandone in rassegna la biografia e la carriera, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la criminologa e psicologa forense: età, biografia, curriculum

Roberta Bruzzone è nata a Finale Ligure, in provincia di Savona, il 1º luglio 1973. Criminologa, psicologa forense, ma anche scrittrice: come detto, parliamo di un vero e proprio personaggio pubblico, molto seguito sui social. Nel suo curriculum spicca senza dubbio la laurea in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in ambito criminologico. Dunque, Bruzzone non è un avvocato: la sua formazione si riferisce a tutt’altro ambito.

Tra i fatti di cronaca per cui la psicologa è divenuta nota c’è senza dubbio il delitto di Avetrana, in cui Bruzzone è stata consulente della difesa di Michele Misseri. In seguito fu chiamata a testimoniare proprio contro Misseri.

I programmi tv con Roberta Bruzzone: Porta a Porta e Ballando con le stelle

Bruzzone ha presenziato in diversi programmi televisivi, tra cui “La scena del crimine”, trasmissione andata in onda sulla rete locale GBR – Teleroma 56, e soprattutto “Donne mortali” su Real Time.

Dal 2008 è ospite fissa di “Porta a Porta”, storica trasmissione di Bruno Vespa. Dal 2017 al 2021 è stata opinionista per “Ballando con le Stelle”, mentre dal 2020 è opinionista di “Ore 14”. Dallo stesso anno ricopre lo stesso ruolo in “La vita in diretta”.

Roberta Bruzzone ha dei figli? Chi è il marito Massimo Marino

“Non mi interessa diventare madre, non mi è mai interessato e non credo di cambiare idea. La maternità non è mai stata nei miei progetti”, ha raccontato Roberta Bruzzone in una recente intervista. Pertanto, la psicologa forense non ha figli.

Sappiamo, però, chi è suo marito: si tratta di Massimo Marino, un funzionario della Polizia di Stato, che ha trascorso due anni della sua vita a Kabul in Afghanistan per combattere il traffico di stupefacenti locale. Bruzzone è stata sposata dal 2011 al 2015 con Massimiliano Cristiano, di cui non sappiamo molto; sappiamo, però, che Bruzzone e Cristiano sono stati immortalati in una foto mentre brindavano alla loro separazione.