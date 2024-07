L’inizio del campionato di Serie A è ormai alle porte, e con esso cresce l’entusiasmo tra i fantallenatori. Tutti aspettano con trepidazione l’uscita della lista dei giocatori per il prossimo Fantacalcio. Questo elenco, fondamentale per pianificare la stagione, è sempre oggetto di grande discussione. Con l’avvicinarsi delle prime anticipazioni su ruoli e quotazioni dei calciatori, la domanda principale è: quando esce il listone del Fantacalcio 2024-25?

Anticipazioni ruoli: le new entry e le quotazioni più alte per questa stagione

I fantallenatori sono già in piena attività, pianificando le loro strategie per la nuova stagione. È il momento ideale per investigare sui nuovi giocatori, poiché alcuni potrebbero riservare sorprese inaspettate. Un esempio tipico è quello di un attaccante esterno inserito come centrocampista, che può rappresentare un vantaggio significativo per una squadra di fantacalcio. Ecco perché è cruciale anticipare i ruoli dei nuovi calciatori.

Particolare attenzione su Chukwueze (Milan), che sarà classificato come centrocampista e non più come attaccante (TC). L’esterno offensivo nigeriano potrebbe quindi rivelarsi un’ottima scelta per la prossima asta. L’ex giocatore del Villareal sarà valutato inizialmente 12 crediti.

Grande attesa anche per Le Fèe (Roma). Il nuovo acquisto della squadra giallorossa sarà classificato come centrocampista (C) e avrà una base d’asta di 7 crediti. De Rossi ha grandi aspettative sul francese, prevedendo un impatto significativo nella Serie A 2024/25.

Occhi puntati anche su Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri entro il 31 agosto. Roma e Napoli sono tra le squadre interessate, ma è probabile che l’ex Fiorentina rimanga in Serie A. Il suo ruolo e valutazione nel nuovo listone fantacalcio non sono in discussione: Chiesa sarà ancora centrocampista (TC) con una valutazione di 18 crediti.

Chi avrà la quotazione più alta? Per il momento le nostre puntate sono tutte su Lautaro Martinez. Il capocannoniere dello scorso campionato è reduce da una Copa America fantastica e da una Serie A altrettanto magnifica, da protagonista nella sua Inter.