Sarà il centro commerciale più grande del Sud Italia il Maximall Pompei – anche noto come “Maximall Pompeii” – che vedrà la sua inaugurazione nel corso del mese di ottobre 2024. Situato strategicamente vicino al celebre Parco Archeologico di Pompei, sarà il frutto di un investimento di oltre 170 milioni. Scopriamo insieme quali saranno i negozi che avrà, qual è la data della possibile inaugurazione e quale sarà la grandezza dell’intero complesso.

Quali negozi avrà il Maximall Pompei: ci sarà anche un hotel a quattro stelle

L’ambizioso progetto del Maximall Pompei promette di riscrivere le regole dello shopping e del tempo libero, inserendosi come punto di riferimento anche per i numerosi turisti che ogni anno visitano queste terre ricche di storia e cultura. Progettato per estendersi su un’area di circa 200.000 metri quadrati, il Maximall Pompeii ospiterà una varietà impressionante di servizi e infrastrutture.

Saranno 130 i negozi che rappresentano sia brand nazionali sia internazionali, 30 ristoranti, un albergo a 4 stelle operato dal prestigioso Gruppo Marriott Bonvoy, un cinema multisala, un teatro e una sala conferenze. Una delle attrazioni principali sarà senza dubbio la piazza stile anfiteatro greco-romano, completata da una fontana danzante capace di proiettare getti d’acqua oltre i 25 metri di altezza.

Oltre agli spazi commerciali, il progetto include ampie aree verdi pubbliche, che coprono 50.000 metri quadrati, dove i visitatori possono rilassarsi o dedicarsi ad attività come il jogging, godendo di una vista panoramica sul Golfo di Napoli.

Sarà aperta una sezione lavora con noi: le info sulle assunzioni

Ormai i lavori sono entrati nella loro fase finale. Come detto, l’inaugurazione del Maximall di Pompei è prevista per il prossimo ottobre 2024, quando i cantieri lasceranno spazio allo shopping vero e proprio. “In una prima ipotesi, abbiamo pensato a circa 2.500 posti tra diretti e indiretti. Ma essendo un’area altamente demografica, ed essendo convinti che questo progetto molto ambizioso sarà un successo, non escludiamo che questi numeri possano essere ulteriormente superati, soprattutto per l’effetto domino di attività indirette che siamo sicuri si genererà tutto attorno a questo grande progetto che stiamo realizzando”, le parole di Paolo Negri, CEO di IrgenRe Group, a Fanpage.it.

Ma l’impatto del Maximall Pompeii va oltre il puro intrattenimento e lo shopping di alta gamma. L’apertura del centro è vista come un catalizzatore per l’occupazione nella regione, con una stima iniziale di 2.500 posti di lavoro tra diretti e indiretti che potrebbe aumentare significativamente grazie all’effetto domino generato dalle attività indirette legate al centro.