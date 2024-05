Nocerina-Ischia 1-0, rossoneri secondi: l’esultanza da brividi della Curva Sud

La Nocerina ottiene una vittoria cruciale nell’ultima giornata di campionato, superando l’Ischia in casa e assicurandosi il secondo posto in classifica, una posizione che potrebbe essere decisiva per i play-off. Il gol di Gaetani, arrivato nell’ultima parte di gara, ha dato il vantaggio ai molossi, cambiando le sorti della partita. Il video dell’esultanza da brividi della Curva Sud per la rete dell’attaccante.

Nocerina-Ischia 1-0, un “San Francesco” spettacolare per un’esultanza sfrenata

Un successo fondamentale, quello ottenuto dalla Nocerina, che si posiziona dunque al secondo posto e punta decisa a vincere i playoff di Serie D per sperare in un eventuale ripescaggio in Serie C. Un ingresso da una porta secondaria nel mondo del calcio professionistico che entrambe le compagini, presumibilmente, tenteranno nei playoff.

Davvero da brividi l’esultanza del “San Francesco” alla rete di Gaetani, arrivata in un frangente di gara in cui i molossi stavano sì crescendo, ma pur sempre in un contesto in cui è stato l’Ischia a fare la partita per diversi tratti dell’incontro. La Curva Sud alza i decibel e si regala un pomeriggio pieno di sorrisi.