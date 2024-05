I playoff di Serie D rappresentano un momento cruciale della stagione. Un elemento pensato dal regolamento per determinare quali squadre avanzano oltre la stagione regolare per competere per la promozione. La prima fase dei playoff, ovvero le Semifinali di Girone, vedono la partecipazione delle squadre classificate dal secondo al quinto posto in ciascun girone. Vediamo insieme dunque nel dettaglio il regolamento dei playoff di Serie D 2023-2024.

Come funziona il regolamento per il postseason della quarta serie

In questa fase, le sfide sono organizzate come segue:

La squadra classificata al secondo posto in ciascun girone ospita quella classificata al quinto posto.

La squadra classificata al terzo posto ospita quella al quarto.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, il match verrà prolungato con tempi supplementari. Se anche al termine dei supplementari le squadre rimangono in parità, avanzerà la squadra che ha ottenuto la migliore posizione in classifica durante la stagione regolare.

Per risolvere eventuali situazioni di parità in classifica al termine della stagione regolare, sono previsti i seguenti criteri, in ordine:

Punti ottenuti negli scontri diretti. Differenza reti negli scontri diretti. Differenza reti in tutto il campionato. Numero totale di reti segnate in tutto il campionato. Posizione nella classifica della Coppa Disciplina di Serie D. Sorteggio.

Regolamento dei playoff di Serie D 2023-2024: quali sono le date

Le vincitrici della I° Fase si affronteranno nella Finale di Girone, che si svolgerà in gara unica sul campo della squadra che ha ottenuto la migliore posizione in classifica al termine del campionato. Questo privilegio di giocare in casa offre un vantaggio significativo, poiché familiarità con il terreno di gioco e supporto locale possono influenzare l’esito della partita.

Anche in questa fase, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se persiste la parità, si qualificherà la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Le semifinali di girone si giocheranno domenica 12 maggio, mentre le finali avranno luogo domenica il 19 maggio.

Non abbiamo parlato della questione più annosa, ovvero quella dei ripescaggi in Serie C. Si tratta di un elemento mai chiarito del tutto – non esiste, infatti, un vero e proprio regolamento per stabilire la famigerata graduatoria.