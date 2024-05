Tiziana Alla si è affermata come una delle figure più promettenti nel panorama giornalistico sportivo italiano, specializzandosi nella copertura calcistica per Rai Sport. Con una carriera che spazia dalle cronache scritte alle narrazioni televisive, la sua nomina (recente) come bordocampista della Nazionale italiana segna una significativa evoluzione nel suo percorso professionale. Ma scopriamo di più sulla sua biografia e la sua carriera, approfondendone alcuni aspetti.

Chi è la giornalista Rai a bordocampo con la Nazionale italiana: la sua biografia

Nata il 18 gennaio 1965 sotto il segno del Capricorno, Tiziana Alla si è distinta come una delle voci più influenti nel giornalismo sportivo italiano. Originaria di una famiglia appassionata di sport, ha coltivato l’amore per il calcio fin dalla giovinezza, grazie agli insegnamenti e alle esperienze condivise con il padre. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, si è specializzata in giornalismo presso la prestigiosa Scuola di Giornalismo di Urbino.

Inizia ‘ufficialmente’ la sua carriera nel 1993, anno in cui è stata ammessa all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come professionista. Dopo gli inizi nel mondo della carta stampata, lavorando per testate eminenti come Il Messaggero e il Corriere dello Sport, Alla ha fatto il suo ingresso in Rai nel 2000, dove ha contribuito significativamente alla copertura degli eventi sportivi su Rai International. Nella stagione 2006-2007 ha coperto le partite della Juventus in Serie B, e più recentemente durante i Mondiali femminili del 2019.

Tiziana Alla, pochissime news sulla sua vita privata: quel diverbio con Donnarumma

Un fatto ha contraddistinto la sua carriera: uno scambio di vedute con il portiere Gigio Donnarumma, in occasione della partita della Nazionale Italiana contro la Germania. Un diverbio che sollevò alcune polemiche sull’atteggiamento del calciatore, che in quel frangente rispose in maniera piccata a una domanda della giornalista sulle sue prestazioni.

Non sappiamo molto della vita privata di Tiziana Alla, giornalista piuttosto riservata, che lascia parlare più che altro la sua professionalità. Anche in momenti come quelli con Donnarumma.