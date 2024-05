L’Atalanta è in finale di Europa League! La squadra di Gasperini raggiunge l’ultimo atto della partita decisiva per un titolo europeo ambito, che a un’italiana manca dal 1999. Per vincere la coppa sarà però necessario battere l’invincibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, neocampione di Germania. Tantissimi i tifosi orobici che vorranno essere presenti all’incontro; e allora ecco dove comprare i biglietti di Atalanta-Bayer Leverkusen, con i prezzi per ogni biglietto.

Finale Europa League 2024: come funziona la vendita dei biglietti, i settori

La corsa verso la gloria europea raggiunge il suo culmine il 22 maggio 2024, quando l’Aviva Stadium di Dublino diventerà il teatro del grande finale della UEFA Europa League 2023-2024. Con il fischio d’inizio fissato per le 21:00, la battaglia finale per la prestigiosa coppa vedrà Atalanta e Bayer Leverkusen lottare per il titolo. Assicurarsi un biglietto non è solo un modo per vedere una partita di calcio, ma un’opportunità per essere parte di una storia che sarà raccontata per generazioni. L’Atalanta, infatti, è già nella storia, e ha un appuntamento da non mancare.

I biglietti per la finale di Europa League possono essere acquistati tramite il sito ufficiale UEFA. La vendita è iniziata il 16 aprile e continua fino a esaurimento. È possibile registrarsi per partecipare a una lotteria, che determinerà chi avrà l’opportunità di acquistare i biglietti. Questa opzione è disponibile sia per coloro che desiderano acquistare i biglietti indipendentemente dalla qualificazione della propria squadra, sia per i tifosi delle squadre finaliste. La distribuzione dei biglietti avverrà tramite l’applicazione UEFA Mobile Tickets, disponibile per dispositivi Android e iPhone.

Dove comprare i biglietti di Atalanta-Bayer Leverkusen, la finale di Europa League

I tifosi possono acquistare fino a quattro biglietti per persona, con diverse categorie di prezzo disponibili. I prezzi sono suddivisi in quattro categorie:

Fans First (esclusivamente per i tifosi delle squadre finaliste): €40

Categoria 3: €65

Categoria 2: €100

Categoria 1: €150

I biglietti per gli spettatori disabili sono offerti al prezzo di €40, indipendentemente dalla categoria. La divisione dei biglietti vede 12.000 posti riservati per ciascuna delle squadre finaliste, mentre i restanti 24.000 sono disponibili per il pubblico generico.