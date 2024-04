Ippica in Italia: tradizione, passione e ippodromi storici di uno sport molto seguito

L’ippica è uno degli sport più seguiti al mondo e in Italia occupa un posto di rilievo, subito dopo il calcio, il tennis, la pallavolo e il basket. Grazie al suo vasto seguito di appassionati, non si tratta affatto di uno sport di nicchia, ma di un evento coinvolgente che attira un pubblico diversificato, unito dalla passione per i cavalli e per le corse.

Questo mondo vivace e dinamico è seguito con grande interesse sia dai media che da appassionati delle scommesse ippiche. Questi ultimi infatti, sono veri esperti nel campo, con una conoscenza approfondita che spazia dalle statistiche sui fantini e sui cavalli fino alle peculiarità e alle caratteristiche distintive dei vari ippodromi. Ogni dettaglio viene attentamente analizzato, dalle condizioni del terreno alle strategie dei partecipanti, alimentando così un clima ricco di aspettative ed emozioni durante ogni evento ippico.

In Italia, l’ippica costituisce un settore economico di notevole importanza, con un valore stimato di circa tre miliardi di euro, che include sia il livello amatoriale che quello professionale. Questo sport ha radici profonde nella tradizione, con numerosi circuiti dedicati, ippodromi storici e corse specializzate che contribuiscono a mantenerne viva la sua storia millenaria.

Tra i principali impianti italiani, noti anche al di fuori del mondo dell’ippica, figurano San Siro a Milano, Capannelle e Tor di Quinto a Roma, Agnano e Aversa a Napoli. Ma non possiamo trascurare l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga in Liguria, né quelli del Savio a Cesena e Montecatini, quest’ultimo risalente addirittura al 1898.

Tra gli ippodromi storici, uno dei più noti è l’Ippodromo di Tor di Valle a Roma, reso celebre dal film cult «Febbre da cavallo» del 1976, diretto da Steno e interpretato da icone del cinema italiano come Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Ma il più antico di tutti è l’Ippodromo di Capannelle, famoso per le numerose vittorie del leggendario Varenne, uno dei cavalli più vincenti nella storia di questo sport. La sua storia ricca di eventi e successi contribuisce a mantenere viva l’atmosfera di tradizione e competizione che caratterizza l’ippica italiana.