Da questa stagione prende il via un significativo cambiamento nel formato degli spareggi salvezza. Abbandonato, infatti, il modello della partita secca, che ha caratterizzato l’edizione più recente con il decisivo incontro tra Verona e Spezia. La Lega Calcio ha infatti deciso di optare, a partire dal campionato 2023-2024, per una soluzione a doppia sfida, di andata e ritorno. Vediamo dunque quando e dove si gioca lo spareggio salvezza della Serie A 2024, e come funziona la formula per queste gare.

Come funziona il regolamento per le gare decisive per evitare la retrocessione

Il nuovo regolamento degli spareggi prevede che le due squadre coinvolte si affrontino sia sul campo di casa che in trasferta. La decisione di giocare l’andata e il ritorno mira a bilanciare le opportunità per entrambe le squadre, tenendo conto della loro posizione nella classifica avulsa al termine della stagione regolare.

Secondo i criteri definiti, la classifica avulsa prende in considerazione diversi fattori qualora due squadre finiscano il campionato a pari punti: i risultati negli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale, le reti totali realizzate e, in caso di ulteriore parità, un sorteggio.

Quando e dove si gioca lo spareggio salvezza in Serie A 2023-2024

In termini di organizzazione delle partite, l’andata si disputerà sul campo della squadra peggio classificata secondo la classifica avulsa, mentre il ritorno avrà luogo nello stadio della squadra che ha ottenuto i migliori risultati durante la stagione.

Questo formato non solo aumenta l’importanza di ogni singola partita della stagione regolare, influenzando direttamente la programmazione degli spareggi, ma offre anche ai tifosi di entrambe le squadre la possibilità di sostenere i propri colori direttamente dal proprio campo. Un vantaggio non da poco per quelle squadre che hanno una tifoseria particolarmente calorosa.