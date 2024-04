Torna un evento emblematico per gli appassionati di rally e per l’Isola d’Elba, nonché una delle competizioni su strada più affascinanti e avvincenti a livello internazionale. Il Rally Elba 2024 si prospetta come un appuntamento davvero imperdibile. Ecco dove vedere la corsa in diretta streaming, con alcuni dettagli sul programma e il percorso della corsa.

Il programma completo del Rallye: tutte le info e il percorso con le strade chiuse

Il rally prende il via il 26 aprile con una serie di prove che metteranno alla prova abilità e resistenza dei piloti. La giornata inizierà a Portoferraio, proseguendo verso l’est della regione, con tappe cruciali a Capoliveri per le prime due prove speciali.

L’evento si sposterà poi verso l’ovest il giorno successivo, con il Monte Perone che rappresenta il punto nevralgico delle competizioni di giornata, culminando con quattro prove speciali che sicuramente terranno gli spettatori con il fiato sospeso. L’innovazione di quest’anno include anche la prova di Marciana Marina, aggiungendo un ulteriore livello di sfida e spettacolo.

Per garantire lo svolgimento del “57° Rally Elba”, il Comandante della P.M. di Portoferraio ha firmato un’ordinanza che modifica la viabilità dal 25 al 27 aprile 2024. Questo include il divieto di transito e sosta in diverse aree, come il parcheggio ex Residence e Molo Alto Fondale, destinati a parco assistenza e parcheggio carrelli. Inoltre, alcune strade come Viale Elba e Viale Teseo Tesei saranno chiuse per ospitare la partenza e arrivo della gara e il refuelling. Le verifiche tecniche si terranno su Viale Manzoni e Lungomare delle Ghiaie, mentre il shakedown avverrà in via Colle Reciso.

Dove vedere il Rally Elba 2024 in diretta streaming

Per gli entusiasti che non possono partecipare di persona, non c’è motivo di preoccuparsi. Il Rally Elba sarà trasmesso in diretta streaming su sportcultura.tv, garantendo a tutti i fan di non perdere nemmeno un momento dell’azione. Le trasmissioni inizieranno da Capoliveri il 26 aprile, focalizzandosi sui dettagli cruciali delle gare e offrendo un’immersione completa nei momenti salienti. Inoltre, ci saranno collegamenti diretti da Portoferraio per catturare l’emozione della partenza e delle varie tappe del percorso.