La Serie A sta per vivere un momento storico nella 34esima giornata di questo campionato 2023-24 che ormai volge al termine. Inter-Torino, infatti, si distinguerà per una ragione molto speciale: per la prima volta nel massimo campionato italiano, una partita sarà arbitrata da una terna tutta femminile. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà l’arbitro, mentre le assistenti saranno Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Scopriamo di più su quest’ultima, approfondendo la sua carriera e il suo curriculum arbitrale.

La carriera dell’assistente arbitrale in Inter-Torino

Tiziana Trasciatti ha 38 anni, proviene dalla sezione AIA di Foligno e ha già un’importante carriera alle spalle. Tante, infatti, per lei, le esperienze importanti che includono partite di calcio femminile e maschile, nonché competizioni internazionali come la UEFA Women’s Champions League.

Nel corso della sua carriera, Trasciatti ha fatto parte di diverse terne arbitrali, anche in contesti storicamente maschili come la Serie B italiana. Ad esempio, nel dicembre 2022, ha partecipato alla direzione di Frosinone-Ternana, una delle prime partite di calcio maschile professionistico italiano ad essere arbitrata da una terna tutta femminile.

Tiziana Trasciatti, le date più importanti per il suo curriculum: il debutto in A

Una delle prime designazioni importanti è stata quella di Napoli-Cremonese, arrivata nel gennaio 2023, quando ha ricoperto il ruolo di assistente nella gara di Coppa Italia.

Adesso, un ulteriore passo avanti nella sua carriera con l’ingresso nel massimo campionato italiano, la Serie A. In un’occasione, come detto, non banale, dato che, per la prima volta nella storia, sia l’arbitro che l’assistente saranno rosa. Un fatto inedito per il massimo torneo tricolore, mentre in passato era già accaduto in serie B ed in coppa Italia.