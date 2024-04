Anche nella stagione 2023-2024 della Coppa Italia, il brivido delle semifinali con la formula andata e ritorno si ripete, con 180 minuti di gioco a determinare quale delle contendenti passerà il turno, fino a giocarsi la coppa nella finalissima dell’Olimpico. Ma cosa dice il regolamento della Coppa Italia 2024 a proposito di gol fuori casa? Le reti in trasferta valgono doppio, o vale il regolamento UEFA? Ecco come funziona la competizione, anche a proposito delle sostituzioni.

Gol in trasferta Coppa Italia 2024: come funziona, cosa dice il regolamento

Il format delle semifinali della Coppa Italia si discosta notevolmente dagli altri turni del torneo. Infatti, mentre le altre fasi si decidono in un’unica gara, le semifinali si articolano in due incontri: andata e ritorno, appunto. Questo doppio confronto mette alla prova le squadre sia in casa che fuori, con l’obiettivo di accumulare il maggior numero di reti complessive per accedere alla finale che, invece, si gioca in gara unica e in campo neutro.

Nella scorsa stagione il regolamento della Coppa Italia ha subito una modifica importante: l’abolizione della regola dei gol in trasferta, in linea con le competizioni europee. Ciò significa che i gol segnati fuori casa non hanno più peso extra, rendendo ogni rete di uguale valore, indipendentemente dal fatto che sia stata segnata o meno dalla formazione che gioca in trasferta.

Se al termine delle due sfide il punteggio è in parità, le squadre si cimentano in due tempi supplementari di 15 minuti l’uno. Persistendo l’equilibrio, la decisione su chi avanzerà si sposta ai tiri di rigore.

Quante sostituzioni sono previste dal regolamento in questa edizione del torneo

Sul fronte delle sostituzioni, le regole sono state anch’esse ottimizzate per aumentare la strategia e l’intensità del gioco. Durante i 90 minuti regolamentari, ciascun allenatore può effettuare fino a cinque cambi, distribuiti su tre pause di gioco, esclusi gli intervalli. Se si arriva ai tempi supplementari, viene concesso un ulteriore cambio, portando il totale a sei sostituzioni possibili. Il regolamento, dunque, è anche in questo caso equiparabile a quello delle competizioni UEFA.