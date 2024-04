Una delle partite più attese della penultima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 è sicuramente Avellino-Benevento, vero e proprio scontro diretto per il secondo posto nel girone C, vinto dalla Juve Stabia, nonché sentitissimo derby. Che i tifosi giallorossi hanno pensato di animare con un lancio di petardi e fumogeni in campo, e i sostenitori biancoverdi con una sciarpata davvero notevole, marchio di fabbrica della torcida del Lupo. Il video della sciarpata in Avellino-Benevento.

Lo spettacolo della sciarpata in Avellino-Benevento

Passione biancoverde sugli spalti di un “Partenio-Lombardi” sold out, che pure vedono una cospicua quanto mirabile presenza da parte dei tifosi del Benevento. La sciarpata è, come detto, un vero e proprio simbolo della Curva Sud, che esibisce questa particolare scenografia ogni qualvolta fa capolino una partita di cartello, o comunque quando la presenza dei tifosi in curva è ingente.

Su le sciarpe per circa due minuti, prima di sventolarle tutte, al ritmo di un coro ispirato al ritmo della canzone “Amandoti” di Gianna Nannini. “Amarti ancora”, cantano i tifosi dell’Avellino, nella speranza che questo match possa portare loro il secondo posto in campionato, che darebbe alla squadra di Pazienza una mano enorme in vista dei playoff; la compagine allenata da Auteri, di contro, non presta di certo il fianco, concorrendo per gli stessi obiettivi.