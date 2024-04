Cresce l’attesa per l’attesissimo derby tra Avellino e Benevento. La sfida, in programma lunedì 15 aprile alle ore 20:45, ha fatto registrare già numeri importanti per quanto riguarda i biglietti venduti con la Curva Sud del Partenio-Lombardi già sold out. In queste ore stanno andando a ruba anche i pochi tagliandi rimasti per gli altri settori. Una sfida molto sentita tra due squadre che puntano alla promozione in Serie B.

La sfida tra la compagine irpina e quella sannita, segna un momento cruciale per entrambe le squadre, attualmente a pari punti (63) e in lotta per il secondo posto, posizione molto importante per i playoff. Con la Juve Stabia già promossa in Serie B, il derby non è solo una questione di orgoglio locale ma un passo decisivo verso l’obiettivo promozione.

Avellino-Benevento: il derby per secondo Posto del Girone C

Avellino e Benevento, entrambe al secondo posto con 63 punti, mirano a consolidare la loro posizione in vista dei playoff. Il risultato del derby potrebbe determinare un cammino più favorevole negli spareggi promozione, partendo direttamente dai quarti di finale.

Assenze e Ritorni: Le Ultime dal Campo di Avellino

Il tecnico irpino Michele Pazienza dovrà fare i conti con l’assenza di Michele D’Ausilio, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato contro la Turris. Un’assenza pesante in vista del derby, con la compagine biancoverde che attende anche novità sulla condizione fisica di Manuel Ricciardi, fuori per un infortunio muscolare, e Ignacio Lores Varela, che potrebbe tornare in campo dopo il recupero.