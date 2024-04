Interrotta Udinese-Roma, gara valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Durante il match Evan N’dicka, difensore della Roma, è improvvisamente caduto a terra, portandosi una mano al petto. L’episodio, che ha destato enorme preoccupazione, si è verificato intorno al 69′ di gioco.

Udinese-Roma interrotta dopo l’infortunio a N’Dicka: Pairetto sospende il match

Nonostante sia stato portato fuori dal campo in barella, Ndicka era cosciente e ha rassicurato il pubblico con un gesto del pollice verso l’alto. Tuttavia, la partita è stata interrotta e non è ripresa. Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha preferito recarsi negli spogliatoi per verificare personalmente le condizioni del giocatore. Al suo ritorno, insieme al capitano della formazione capitolina Gianluca Mancini, De Rossi ha richiesto all’arbitro Pairetto di sospendere il match, poiché ritenuto che la squadra non fosse in condizioni di serenità adatte per proseguire.

Alla fine, al 77′, l’arbitro Pairetto ha deciso di sospendere definitivamente la partita, che verrà presumibilmente ripresa in futuro dal minuto di gioco in cui è stata interrotta. Secondo ultime, il calciatore giallorosso è cosciente ma sta per essere trasportato in ospedale dopo il malore in campo.