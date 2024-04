La Cavese è in Serie C. La squadra di mister Raffaele Di Napoli ha vinto il girone G della Serie D con quattro giornate d’anticipo. Aquilotti vittoriosi in casa del COS Sarrabus nella trasferta in terra sarda di questa domenica 7 aprile che ha un sapore dolcissimo per i sostenitori blufoncé. La sconfitta della Nocerina in casa contro il Cassino, infatti, regala alla compagine metelliana la vittoria del campionato.

Cavese in Serie C, i blufoncé centrano la promozione: parte la festa in città

È durato tre anni il purgatorio della Serie D per la Cavese, che alla fine è riuscita ad avere la meglio sulla forse più quotata Nocerina, in un campionato che la squadra allenata prima da Cinelli e poi da Di Napoli ha condotto nei piani alti della classifica dall’inizio alla fine. Un successo, quello della formazione aquilotta, atteso perché arrivato dopo due stagioni in cui la promozione era dapprima sfumata qualche giornata prima del termine del campionato (Gelbison vittoriosa nel 2021-2022) e poi gettata alle ortiche nonostante diversi punti di vantaggio sulla seconda Brindisi (poi vincitrice del torneo 2022-2023 allo spareggio).

Cava de’ Tirreni in festa per il successo della sua Cavese, che giocherà di nuovo tra i professionisti a partire dalla prossima stagione. Attese migliaia di persone nelle strade della città metelliana. Appuntamento allo stadio in tarda serata per i sostenitori blufoncé, per salutare la squadra di ritorno dalla Sardegna.