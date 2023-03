È una delle corse più importanti del ciclismo italiano, Strade Bianche, giunta alla sua edizione 2023. La competizione ciclistica che si corre ogni anno a Siena, vedrà ancora una volta ai nastri di partenza partecipanti illustri, con le migliori squadre del mondo a darsi battaglia tra le strade toscane. Vediamo insieme dove guardare la corsa in tv e streaming e altre informazioni importanti sulla gara.

La storia di questa corsa e il percorso della gara

La Strade Bianche è una gara di ciclismo su strada che si svolge annualmente in Toscana, Italia, sulle famose strade bianche della regione. La prima edizione si è tenuta nel 2007 e da allora è diventata una delle gare più famose e spettacolari del calendario ciclistico internazionale, provando a ritagliarsi in poco tempo la fama di ‘classica’.

Strade Bianche 2023 andrà in scena sabato 4 marzo e richiamerà al via alcuni dei corridori più importanti di tutta la scena mondiale, fra cui Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), che sarà al debutto stagionale per quanto concerne il ciclismo su strada.

Il primo sterrato è quello di Vidritta, di 1900 metri, seguito poco dopo da quello di Bagnaia, di 6 chilometri e che si conclude in leggera salita su Ville di Corsano. Subito dopo Radi e La Piana, prima di Montalcino. La parte centrale è quella dei tratti in sterrato più lunghi: Lucignano d’Asso, Pieve a Salti, San Martino in Grania e Monte Sante Marie. Poi, Montaperti (chilometro 160), Colle Pinzuto (164,6) e Le Toife (171), e lo strappo di via Santa Caterina.

Dove vedere Strade Bianche 2023 in diretta tv e streaming

Sarà possibile guardare Strade Bianche 2023 in diretta tv grazie a Eurosport 2. L’emittente, che spesso trasmette le gare ciclistiche nazionali e internazionali, si occuperà della copertura dell’evento. Anche Rai 2 si occuperà della diretta integrale della corsa. Allo stesso modo si potrà guardare la gara in streaming grazie a RaiPlay. Nel frattempo, ecco un elenco dei partecipanti.