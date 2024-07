Uno dei più grandi campioni della storia dello sport italiano, tra gli scalatori più forti di sempre, un fenomeno socioculturale che trascende il ciclismo. Marco Pantani è stato questo e tanto altro, per l’Italia, per l’Europa, per la sua Cesenatico. La figura del Pirata è indissolubilmente legata alla sua città natale, dove ha iniziato la sua straordinaria carriera ciclistica e dove, da qualche anno, sorge lo Spazio Pantani, un vero e proprio museo situato a Cesenatico e dedicato al campione.

Un legame profondo e indissolubile, che racconta la leggenda del Pirata

Lo Spazio Pantani di Cesenatico non solo celebra le imprese sportive di Marco Pantani ma, come detto, è testimonianza di un fortissimo legame tra il campione e la città. Gestito direttamente dalla famiglia Pantani, in collaborazione con il Comune di Cesenatico e la Fondazione Marco Pantani, il museo devolve ogni utile in beneficenza, riflettendo l’impegno della famiglia nel preservare la memoria del campione.

Il museo, che si estende su un’area di 300 metri quadrati, è stato inaugurato nel 2006. È suddiviso in tre aree principali, ognuna di circa 100 metri quadrati, che prendono il nome dalle montagne che hanno segnato la carriera di Pantani: Mortirolo, Alpe d’Huez e Bocchetta.

Spazio Pantani di Cesenatico, le sale in cui sono esposte le sue maglie

La Sala Mortirolo, nota come la sala dei ricordi, espone una vasta collezione di cimeli, tra cui biciclette, maglie, trofei e fotografie che raccontano le tappe più significative della carriera del campione, come il Tour de France e il Giro d’Italia del 1998.

Proseguiamo con la Sala Alpe d’Huez, la sala multimediale, dotata di una sala cinema con 50 posti e otto postazioni multimediali dove i visitatori possono visionare filmati e materiali audiovisivi. Questa sala ospita anche coppe, maglie e biciclette delle stagioni sportive più importanti di Pantani, oltre a opere d’arte realizzate dallo stesso ciclista e una collezione di brani musicali a lui dedicati.

Pubblicità

La Sala Bocchetta, infine, è la sala degli eventi, con una terrazza dove si tengono manifestazioni ed eventi, soprattutto durante i mesi estivi. In tutte le sale sono presenti TV che proiettano le imprese sportive del “Pirata”.

Cesenatico, alcune informazioni sullo Spazio Pantani: costo biglietto, orari e shop