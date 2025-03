Il brodo di carne è una delle preparazioni base più importanti della cucina tradizionale. Un buon brodo non solo arricchisce il sapore di molte ricette, ma è anche un alimento nutriente e benefico per la salute. Viene utilizzato per realizzare risotti, minestre, vellutate e persino come bevanda calda nelle stagioni fredde. Preparare un brodo di carne perfetto richiede ingredienti di qualità, una cottura lenta e alcune accortezze fondamentali per ottenere un risultato limpido, saporito e ricco di sostanze nutritive. In questa guida scoprirai come fare un buon brodo di carne: la ricetta tradizionale, i migliori consigli per esaltare il sapore e gli errori da evitare.

Perché preparare il brodo di carne in casa?

Molti potrebbero chiedersi se valga la pena preparare il brodo di carne in casa invece di utilizzare dadi o preparati industriali. La risposta è semplice: un brodo fatto in casa è più sano, naturale e gustoso.

A differenza delle versioni confezionate, spesso ricche di conservanti e additivi, un brodo di carne casalingo è privo di ingredienti artificiali e può essere personalizzato in base alle proprie preferenze. Inoltre, il brodo ottenuto dalla cottura lenta di carne e ossa è ricco di collagene, minerali e sostanze nutritive benefiche per le articolazioni, la digestione e il sistema immunitario.

Quali sono gli ingredienti essenziali che vi occorrono

Per ottenere un brodo saporito e ricco di proprietà benefiche, è fondamentale scegliere con cura gli ingredienti.

La carne è l’elemento principale del brodo e deve contenere ossa, cartilagini e tessuti connettivi, che rilasciano collagene e sostanze nutritive durante la cottura. Le migliori opzioni sono:

Manzo : biancostato, muscolo, coda, ossa con midollo

: biancostato, muscolo, coda, ossa con midollo Pollo : carcassa, ali, cosce

: carcassa, ali, cosce Misto: combinazione di manzo e pollo per un brodo più bilanciato

Le verdure nel brodo di carne sono fondamentali, per dare una aromatica equilibrata. Le più utilizzate sono:

Carote : donano dolcezza e colore

: donano dolcezza e colore Sedano : esalta il sapore del brodo

: esalta il sapore del brodo Cipolla: conferisce profondità aromatica

Si possono aggiungere anche porro, prezzemolo e spicchi d’aglio per arricchire ulteriormente il gusto.

Per un tocco aromatico, si possono usare spezie ed erbe come alloro, pepe nero in grani, chiodi di garofano e rosmarino.

L’acqua deve essere fredda all’inizio della cottura, in modo che carne e ossa rilascino lentamente tutte le loro sostanze nutritive. Meglio evitare di usare acqua già calda o bollente, perché potrebbe sigillare le fibre della carne troppo rapidamente, impedendo un’estrazione ottimale dei sapori.

La ricetta tradizionale del brodo di carne

Ingredienti

1 kg di carne con osso (manzo, pollo o misto)

2 carote

2 coste di sedano

1 cipolla

2 litri d’acqua fredda

2 foglie di alloro

5 grani di pepe nero

Sale q.b.

Come fare un buon brodo di carne: il procedimento

Preparare la carne

Se si utilizzano ossa di manzo, è consigliabile sbollentarle per alcuni minuti in acqua bollente, quindi sciacquarle sotto acqua corrente per eliminare impurità e residui di sangue. Questo aiuterà a ottenere un brodo più limpido. Se si preferisce un sapore più intenso, le ossa possono essere prima arrostite in forno a 200°C per circa 30 minuti. Iniziare la cottura

In una pentola capiente, versare l’acqua fredda e aggiungere la carne con le ossa. Unire anche le verdure tagliate grossolanamente e gli aromi. Portare a ebollizione lentamente

Scaldare il tutto a fuoco basso e, una volta raggiunto il punto di ebollizione, abbassare la fiamma al minimo per mantenere una leggera sobbollitura. Rimuovere le impurità

Durante la cottura, sulla superficie del brodo si formerà una schiuma grigiastra composta da proteine coagulanti e impurità della carne. È importante rimuoverla con una schiumarola per ottenere un brodo chiaro. Tempi di cottura

Il brodo deve cuocere a fuoco basso per un tempo prolungato: Manzo : almeno 3-4 ore

: almeno 3-4 ore Pollo : circa 2 ore

: circa 2 ore Misto: 3 ore Filtrare il brodo

Una volta terminata la cottura, il brodo va filtrato con un colino a maglie fini per eliminare i residui solidi. Se si desidera un brodo ancora più limpido, si può passare attraverso una garza. Raffreddare e conservare

Lasciare raffreddare il brodo a temperatura ambiente. Una volta freddo, il grasso salirà in superficie e potrà essere rimosso facilmente con un cucchiaio. Si conserva in frigorifero per 3-4 giorni o può essere congelato per un utilizzo successivo.

Come fare un buon brodo di carne: i consigli per una preparazione più saporita

Non aggiungere il sale all’inizio , ma solo alla fine, per evitare un brodo troppo concentrato.

, ma solo alla fine, per evitare un brodo troppo concentrato. Per un brodo più ricco di collagene , prolungare la cottura e usare ossa con cartilagini.

, prolungare la cottura e usare ossa con cartilagini. Aggiungere un cucchiaio di aceto di mele durante la cottura per aiutare l’estrazione dei minerali dalle ossa.

durante la cottura per aiutare l’estrazione dei minerali dalle ossa. Usare la pentola a pressione per ridurre i tempi di cottura senza perdere sapore e nutrienti.

per ridurre i tempi di cottura senza perdere sapore e nutrienti. Se il brodo è troppo grasso, lasciarlo raffreddare e rimuovere il grasso solidificato in superficie.

Come utilizzare il brodo di carne

Il brodo è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in molti modi:

Come base per minestre, zuppe e vellutate

Per cuocere risotti e donare maggiore sapore

Per brasare carne e verdure

Da bere caldo come tonico naturale

Inoltre, può essere conservato in cubetti di ghiaccio per avere sempre a disposizione piccole porzioni pronte all’uso.