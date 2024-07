La Serie A ha svelato il calendario per il campionato 2024-2025. Tutto pronto per quella che prospetta una stagione entusiasmante e piena di colpi di scena, quella che prenderà il via nel weekend del 18 agosto e si concluderà il 25 maggio, in un torneo caratterizzato da un’inedita assenza della sosta invernale. Solo quattro saranno le pause per gli impegni della Nazionale Italiana, fissate per l’8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. Ecco dove scaricare il calendario di Serie A 2024-2025 in PDF.

I criteri con cui sono state stabilite le date delle partite del campionato

Una delle novità più rilevanti di questa stagione, come stavamo accennando, è l’eliminazione della tradizionale sosta invernale. La Serie A non si fermerà, infatti, durante il periodo natalizio, con gare previste nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio. Un cambiamento significativo che terrà alta l’attenzione sul campionato anche durante le festività.

Il criterio dell’asimmetria tra gare di andata e ritorno è stato confermato, per gestire al meglio le esigenze di ordine pubblico, le partite delle coppe europee, eventi locali e richieste specifiche dei club. L’obiettivo è garantire un calendario equilibrato che massimizzi l’audience e l’affluenza negli stadi, in linea, d’altronde, con quanto abbiamo potuto vedere nelle stagioni precedenti.

La prima giornata e i derby del campionato: Inter-Milan alla quinta

Diamo uno sguardo alla prima giornata di campionato.

Milan-Torino

Juventus-Como

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Parma-Fiorentina

Tra le sfide più attese, spicca Juventus-Roma alla terza giornata. Il primo derby di Milano tra Inter e Milan si disputerà alla quinta giornata, il 22 settembre, con il ritorno fissato per il 2 febbraio. Occhi puntati anche su Inter-Juventus alla nona giornata, con il match di ritorno programmato per il 25° turno. A chiudere il girone d’andata sarà il sempre appassionante derby della Capitale tra Roma e Lazio, in programma il 5 gennaio.

Dunque, mentre non vediamo l’ora di iniziare con questa nuova stagione, ecco dove scaricare il calendario della Serie A in PDF. Di seguito, il file ufficiale della Lega.