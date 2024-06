È già caccia al biglietto per gli ottavi di finale di Euro 2024 tra Italia e Svizzera. I tifosi azzurri, ma anche quelli rossocrociati, non stanno più nella pelle per un incontro di grandissima importanza per entrambe le formazioni. Ma quando escono i tagliandi per assistere alla gara che si giocherà all’Olympiastadion di Berlino? Ecco dove comprare i biglietti di Italia-Svizzera per Euro 2024.

Ottavi di finale degli Europei, la UEFA privilegia chi ha comprato un biglietto ai gironi

La UEFA ha predisposto un sistema di vendita dei biglietti che privilegia i tifosi iscritti ai fan club ufficiali che hanno già acquistato i biglietti per le gare del girone. Questi tifosi avranno accesso prioritario all’acquisto dei tagliandi per le fasi successive del torneo. Per gli altri tifosi, la vendita libera dei biglietti rimanenti avrà inizio mercoledì 26 giugno tramite il sistema “Fan Of” sul sito ufficiale della UEFA (uefa.com).

La procedura di vendita seguirà il principio del “primo arrivato, primo servito”, pertanto si consiglia di collegarsi al portale UEFA non appena la vendita sarà aperta per aumentare le possibilità di acquisto.

Per acquistare i biglietti per la partita tra Italia e Svizzera agli ottavi di finale di EURO 2024, è dunque necessario seguire una procedura specifica. Innanzitutto, è fondamentale registrarsi sul sito ufficiale UEFA, indicando la preferenza per le squadre di Italia e Svizzera durante la registrazione. Questo consentirà di essere riconosciuti come “Fan” ufficiali delle squadre.

Biglietti Italia-Svizzera Euro 2024: prezzi e modalità di acquisto

I prezzi dei biglietti per la sfida Italia-Svizzera sono stati stabiliti in cinque diverse categorie, come di seguito elencato:

Fans First : 50 euro

: 50 euro Categoria 3 : 85 euro

: 85 euro Categoria 2 : 175 euro

: 175 euro Categoria 1 : 250 euro

: 250 euro Prime Seats: 500 euro