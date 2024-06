Una delle fasi più attese degli Europei è quella degli ottavi di finale, dove le migliori squadre di ciascun girone, insieme alle migliori terze classificate, si affrontano in scontri diretti. La determinazione degli accoppiamenti per questa fase non è casuale, ma segue un sistema ben definito che garantisce equità e competitività. Scopriamo dunque come vengono determinati gli accoppiamenti agli ottavi degli Europei 2024: cosa dice il regolamento sulle terze classificate.

Come vengono stabilite le quattro migliori terze classificate di Euro 2024

A Euro 2024, le squadre sono divise in sei gruppi (A, B, C, D, E, F) e le prime due classificate di ciascun gruppo avanzano automaticamente agli ottavi di finale. Tuttavia, per completare il quadro degli ottavi, vengono selezionate anche le quattro migliori terze classificate. La selezione delle migliori terze avviene attraverso un sistema di punteggio che considera diversi criteri ordinati per importanza:

La selezione delle migliori terze avviene attraverso un sistema di punteggio che considera diversi criteri ordinati per importanza. Il primo criterio è il numero totale di punti guadagnati durante la fase a gironi, con le squadre con il maggior numero di punti considerate per prime. In caso di parità di punti, si guarda alla differenza reti, cioè la differenza tra i gol segnati e quelli subiti. Se anche la differenza reti è uguale, il numero totale di gol segnati durante la fase a gironi diventa il prossimo criterio di valutazione.

Se le squadre sono ancora in parità, si considera il numero di vittorie ottenute. Infine, se la parità persiste, entra in gioco la condotta fair play, calcolata con un sistema di penalizzazioni: ogni ammonizione vale un punto e ogni espulsione, sia per doppia ammonizione che per rosso diretto, vale tre punti. La squadra con il minor numero di punti di penalità avrà la precedenza.

Accoppiamenti Europei 2024 agli ottavi di finale: tutte le combinazioni

Esaminiamo ora tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di questi Europei 2024.

