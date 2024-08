Dopo quindici anni di attesa, è ufficiale: gli Oasis tornano insieme. La conferma è arrivata questa mattina alle 9:00 (ora italiana) direttamente da Noel e Liam Gallagher, che hanno annunciato una serie di 14 concerti nel Regno Unito e in Irlanda per l’estate del 2025. La notizia ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i fan, tanto che il sito ufficiale della band, Oasisinet.com, è andato in crash a causa del numero di accessi. Tutto ciò che c’è da sapere sulla reunion degli Oasis del 2025 e sull’acquisto dei biglietti.

La fine di una lite tra Noel e Liam Gallagher

La possibilità di una riconciliazione tra Noel e Liam Gallagher era stata oggetto di numerose speculazioni negli ultimi mesi, ma ora è realtà. “Le armi si sono zittite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in TV,” si legge sul sito ufficiale degli Oasis.

Dopo anni di litigi e separazioni, i fratelli Gallagher tornano sul palco insieme per quella che si preannuncia come una delle reunion più attese e significative nella storia della musica internazionale.

Reunion Oasis 2025: info su date e acquisto dei biglietti

Il tour europeo degli Oasis, denominato “Oasis Live ’25”, partirà a luglio 2025 e comprenderà tappe a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Questi saranno gli unici spettacoli della band in Europa per tutto il 2025, prima che il tour si sposti a livello mondiale nel 2026.

Ecco le date europee della reunion degli Oasis del 2025:

Pubblicità

Cardiff Principality Stadium – 4/5 luglio

Manchester Heaton Park – 11/12/19/20 luglio

London Wembley Stadium – 25/26 luglio e 2/3 agosto

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8/9 agosto

Dublin Croke Park – 16/17 agosto

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 9:00 di sabato 31 agosto su ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com e seetickets.com per le date nel Regno Unito, mentre per Dublino saranno in vendita dalle 8:00 su ticketmaster.ie.

Per gli appassionati della band, la reunion degli Oasis rappresenta un evento imperdibile e una rara occasione di vedere nuovamente insieme sul palco una delle formazioni più iconiche della storia. Previsto un massiccio