È uno dei profili più interessanti della musica classica odierna, il violoncellista, compositore e direttore d’orchestra Enrico Melozzi. Figura poliedrica nel panorama musicale, è noto per la sua versatilità che spazia dalla musica classica al pop, dal cinema al teatro, contribuendo in modo significativo al rinnovamento del linguaggio musicale contemporaneo.

Chi è il musicista: la sua biografia e alcuni cenni di carriera

Nato a Teramo il 22 giugno 1977, Melozzi ha iniziato a studiare pianoforte a otto anni e, dopo un incidente che lo ha costretto ad abbandonare l’atletica, si è dedicato completamente alla musica. Si è diplomato in violoncello con il massimo dei voti e ha ottenuto una laurea in composizione, affinando successivamente le tecniche di musica applicata con Federico Savina. Ha lavorato con Michael Riessler come arrangiatore e produttore artistico, esplorando la musica contemporanea. Nel 2004 ha fondato il duo di musica elettronica Lisma Project e, nel 2007, l’etichetta discografica indipendente Cinik Records.

Il curriculum e la carriera di Enrico Melozzi: premi e riconoscimenti

Nel corso della sua carriera, Melozzi ha composto opere liriche, sacre e colonne sonore per film e spettacoli teatrali. Ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui Giovanni Sollima, con il quale ha fondato l’orchestra 100Cellos. Ha partecipato come direttore d’orchestra a diverse edizioni del Festival di Sanremo, dirigendo artisti come Noemi, Achille Lauro, Måneskin e Pinguini Tattici Nucleari. Ha inoltre fondato l’Orchestra Notturna Clandestina e ha arrangiato brani per Il Volo e Niccolò Fabi. Nel 2023 ha ideato e diretto “La Notte dei Serpenti”, un evento di musica popolare abruzzese trasmesso su Raiuno.

Tra i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti, Melozzi ha vinto il Nastro d’Argento e il Best Foreign Language Award del New York Short Film Festival per “Il Gioco”, e il Premio Roma Videoclip per “La casa sulle nuvole”. È stato premiato al BAFF per la colonna sonora di “Le cose in te nascoste” e ha ricevuto una menzione speciale all’Olympia Film Festival di Atene per “L’uomo fiammifero”.

Enrico Melozzi, nessuna news sulla vita privata del direttore d’orchestra

Nonostante la sua intensa attività pubblica, Melozzi è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Non si conoscono dettagli personali significativi, e il suo profilo Instagram, in continua crescita, è dedicato principalmente alla sua carriera professionale.