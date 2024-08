Riccione ha vissuto una serata di grande musica in questo venerdì 9 agosto, quando i Coma_Cose sono tornati a calcare il palco di Deejay On Stage. Il duo milanese, composto da Fausto Lama e California, ha confermato il legame speciale con la cittadina romagnola, regalando al pubblico una performance straordinaria che ha strappato applausi e sorrisi in tutti i presenti. Il concerto dei Coma Cose a Deejay On Stage 2024 a Riccione.

I Coma Cose a Deejay On Stage 2024: lo spettacolo sul palco di Riccione

Il ritorno dei Coma_Cose a Riccione era attesissimo, e le aspettative non sono state deluse. Dopo aver partecipato all’evento nel 2019 e aver incantato con un concerto all’alba nel 2021, Fausto Lama e California hanno scelto nuovamente Riccione come set per il loro video “Agosto morsica”. E proprio questa canzone, carica di atmosfere estive e nostalgiche, ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della serata.

La scaletta del live è stata un viaggio attraverso i successi del duo, da “Fiamme negli occhi” a “Malavita”, tormentone dell’estate 2024, tra i brani più recenti e che ha mostrato la continua evoluzione artistica dei Coma_Cose. Il pubblico, entusiasta, ha cantato e ballato, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Oltre ai Coma_Cose, la serata ha visto la partecipazione di ospiti speciali che hanno arricchito l’evento. I Santi Francesi, star dell’ultimo Sanremo e vincitori di XFactor 2022, hanno portato sul palco la loro energia travolgente, con una performance che ha confermato il loro talento e la loro capacità di coinvolgere il pubblico.

Non da meno, l’artista riminese Cricca ha aggiunto una nota di autenticità e appartenenza, rappresentando con orgoglio il talento locale. La sua esibizione è stata accolta con entusiasmo, sottolineando il legame tra la musica e il territorio romagnolo. Riccione, ancora una volta, si dimostra una cornice perfetta per eventi di grande spessore, capace di attirare un pubblico variegato e appassionato.