È il conduttore della trasmissione di approfondimento Filorosso, Federico Ruffo, senza dubbio tra i profili più interessanti del giornalismo odierno. Capace di analizzare i fenomeni con grande puntualità, si è distinto, nel corso della sua carriera, per aver collaborato in diverse redazioni. Scopriamo di più su di lui, sulla sua biografia e la sua carriera.

Chi è il conduttore di Filorosso: la sua biografia e la sua carriera

Federico Ruffo è nato e cresciuto a Ostia, in una famiglia di origini calabresi. Ha iniziato la sua carriera giornalistica nelle tv private, collaborando con la redazione di Canale 10 per tre anni. Durante questo periodo, ha anche lavorato come corrispondente locale per i quotidiani “Il Tempo,” “Metro,” e “Il Messaggero.” Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni per il giornalista conduttore di Filorosso.

Nel 2001, Ruffo ha iniziato a lavorare in Rai, nella redazione de “La vita in diretta,” grazie a un’inchiesta sui combattimenti tra pitbull che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della Procura di Roma. Successivamente, è passato ai programmi d’informazione di Rai 2 e poi a Rai 3, lavorando per “Mi manda Raitre” e collaborando con “Le Iene” e “Crash”. Nel 2006, ha collaborato con LA7, e nel 2008 si è spostato a Mediaset, lavorando per il TG5 e per “Report” di Milena Gabanelli. Dal 2011 al 2016, ha fatto parte della redazione di “Presa diretta,” distinguendosi per le sue inchieste sotto copertura. Ha anche scritto il libro “Gli orologi del diavolo,” basato sulla vicenda di un testimone di giustizia infiltrato in un cartello di trafficanti di droga. Nel 2020, è diventato conduttore di “Mi manda Raitre,” affiancato da Lidia Galeazzo.

