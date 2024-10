Carmen Pugliese è una figura di spicco nel panorama della giustizia italiana, conosciuta per il suo impegno come pubblico ministero e successivamente come opinionista televisiva. È, infatti, una delle ospiti fisse a Quarto Grado, trasmissione LA7. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e la sua lunga carriera.

Carmen Pugliese, la carriera del PM di Quarto Grado nel mondo della giustizia

Pugliese è arrivata nella procura di Bergamo nel 1989, dove ha iniziato una carriera segnata da sfide e successi, distinguendosi in un ambiente professionale prevalentemente maschile. La sua determinazione l’ha portata a superare il concorso in magistratura, ispirata da un compagno di studi. Arrivata nella procura di Bergamo, ha dovuto fronteggiare inizialmente una certa riticenza da parte del procuratore, ma ha dimostrato le sue competenze e la sua determinazione a non essere considerata una “pm di seconda serie”.

Nel corso della sua carriera, Pugliese ha lavorato su casi di grande rilevanza, gestendo in particolare indagini su violenze e maltrattamenti in famiglia. La sua carriera è stata caratterizzata da una costante attenzione all’evoluzione delle tecniche investigative, mantenendo un forte legame con le pratiche tradizionali che considera fondamentali per una buona indagine. Ha affrontato casi complessi e spesso difficili da risolvere, come l’omicidio di Roberto Puppo in Brasile, dove la mancanza di prove dirette ha reso l’indagine particolarmente ardua.

Dopo una lunga carriera, Carmen Pugliese ha deciso di ritirarsi dalla magistratura. Oggi è apprezzata come opinionista nel programma televisivo “Quarto Grado”, dove offre analisi esperte su casi di cronaca nera, continuando a contribuire al dibattito pubblico sulle questioni di giustizia. Con il suo approccio diretto, ha saputo conquistare il pubblico, facendosi portavoce delle sfide e delle complessità del suo lavoro.