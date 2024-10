Nel 2012, Panella ha portato il ristorante di famiglia Antica Pesa a New York, aprendo una sede a Brooklyn che ha attirato anche celebrità come Jessica Chastain, Anne Hathaway e Tom Holland. Successivamente, ha proseguito l’espansione internazionale collaborando nel 2015 con Tao Group per aprire un ristorante a Doha, in Qatar, e nel 2019 ha inaugurato Il Feroce a Manhattan. Nello stesso anno, ha aperto Antica Pesa Mare tra Corsica e Sardegna. Parallelamente, Panella ha avuto successo anche in televisione, conducendo programmi come “Il mio piatto preferito”, “Brooklyn Man” e “Little Big Italy”. Dal 2020 ha condotto “Riaccendiamo i fuochi”, e dal 2022 “Il cacciatore di teglie”. Nel 2024 è tornato con il programma “Best Weekend” su NOVE.

Francesco Panella, sappiamo ben poco della sua vita privata

Nonostante il successo mediatico e imprenditoriale, Francesco Panella è una persona riservata quando si tratta della sua vita privata. Sebbene viva prevalentemente a Roma, il suo lavoro lo porta spesso a viaggiare tra l’Italia e gli Stati Uniti, specialmente a New York, dove si concentra una parte significativa della sua attività. Dettagli riguardanti la sua situazione sentimentale o eventuali figli rimangono sconosciuti al pubblico, poiché Panella ha sempre preferito mantenere un basso profilo su questi aspetti personali.

Pubblicità

Molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, Panella utilizza la piattaforma per condividere momenti di vita quotidiana, ma soprattutto per raccontare la storia della sua famiglia e del ristorante Antica Pesa. Attraverso immagini e racconti nostalgici, Panella offre uno spaccato del legame profondo con le sue origini, che rappresentano per lui una fonte di ispirazione costante. Questo legame è anche al centro del libro “100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell’Antica Pesa”, pubblicato insieme alla sua famiglia, che celebra la storia e la tradizione della cucina romana tramandata da generazioni.