È considerata una delle maggiori esperte italiane di Turchia, la giornalista Marta Ottaviani. Spesso ospite di trasmissioni come Quarta Repubblica, ha una grande esperienza per quanto concerne il conflitto tra Russia e Ucraina. Scopriamo di più su di lei, sulla sua biografia e sulla sua carriera.

La biografia, la carriera e il curriculum della giornalista

Marta Federica Ottaviani, nata a Milano nel 1976, è una giornalista laureata in Lettere Moderne presso l’Università Statale di Milano, con una specializzazione presso l’Istituto per la Formazione al Giornalismo Carlo De Martino. Nel 2005 si è trasferita a Istanbul, dove ha iniziato a lavorare come corrispondente per diverse testate italiane, tra cui l’agenzia stampa Apcom. Oggi collabora stabilmente con i quotidiani Avvenire e La Stampa e partecipa a programmi radiofonici su Radio In Blu. Interviene regolarmente come opinionista su Radio3mondo, Tgcom e Omnibus su LA7.

Ottaviani è considerata una delle maggiori esperte italiane di Turchia e ha vissuto nel Paese per otto anni, mantenendo uno stretto legame con la regione, dividendo attualmente la sua vita tra Milano e Istanbul. Tra le sue pubblicazioni figurano Il Reis. Come Erdoğan ha cambiato la Turchia (Textus Edizioni, 2016), che le ha fatto vincere il Premio Fiuggi-Storia, Cose da Turchi (Mursia, 2008) e Mille e una Turchia (Mursia, 2010). Ha anche pubblicato il suo ultimo libro, Brigate Russe, che tratta in profondità della guerra tra Russia e Ucraina e dell’influenza della propaganda russa sui conflitti contemporanei.

Ottaviani ha affrontato il conflitto tra Russia e Ucraina con un approccio approfondito e analitico, indagando non solo sulle dinamiche geopolitiche, ma anche sull’impatto delle campagne di disinformazione orchestrate dal Cremlino. Nei suoi articoli e interventi, evidenzia come la Russia utilizzi la propaganda e la manipolazione dei media per consolidare il suo potere interno e giustificare la propria aggressione verso l’Ucraina. In Brigate Russe, esplora il ruolo delle unità paramilitari e l’influenza esercitata dalla Russia negli ex territori imperiali, contribuendo a far luce su come la guerra venga portata avanti non solo con le armi, ma anche attraverso il controllo dell’informazione.

Marta Ottaviani, le poche info sulla sua vita privata

Attraverso i suoi interventi e le sue pubblicazioni, Ottaviani si occupa anche dei risvolti internazionali della guerra, analizzando le reazioni delle potenze globali e le implicazioni geopolitiche del conflitto. Non abbiamo info, invece, sulla sua vita privata, anche se, sbirciando l’account Twitter della giornalista, sembra che abbia un marito.