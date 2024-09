È un giurista italiano di grande rilievo, Giuseppe Santalucia, magistrato catanese. L’attuale presidente dell’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) ha rivestito incarichi di prestigio e responsabilità, che lo hanno reso una figura centrale nel panorama giuridico italiano. Una solida formazione accademica e una lunga esperienza in ruoli chiave della giustizia italiana: scopriamo di più sulla sua carriera.

Chi è il magistrato presidente dell’ANM: la sua biografia e la sua carriera

Nato a Catania nel 1964, Giuseppe Santalucia ha iniziato il suo percorso accademico laureandosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 1986, distinguendosi con una tesi in Diritto penale e ottenendo il massimo dei voti con lode. Successivamente, nel 1989, ha superato il concorso per entrare in magistratura, iniziando la sua carriera come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti.

Proseguendo il suo percorso, Santalucia ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, prima di assumere la carica di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria. Questo ruolo lo ha visto impegnato in casi di grande rilevanza, consolidando la sua esperienza e reputazione nel campo penale.

Nel 2005, ha iniziato a lavorare presso l’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), un incarico che ha ampliato ulteriormente le sue competenze giuridiche. Successivamente, è stato trasferito all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, dove ha svolto per tre anni il ruolo di coordinatore del settore penale.

Nel febbraio 2012, è stato nominato consigliere della Corte di Cassazione, assegnato alla Prima sezione penale. Parallelamente, ha assunto incarichi importanti presso il Ministero della Giustizia, tra cui quello di Capo dell’Ufficio legislativo dal 2015 al 2018.

Pubblicità

Giuseppe Santalucia ha una moglie? Nessuna news sulla sua vita privata

Oltre alla sua carriera istituzionale, Santalucia è un prolifico autore e docente, contribuendo attivamente alla formazione dei futuri giuristi presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Non sappiamo molto altro della sua vita, men che meno della sfera privata: non siamo, infatti, a conoscenza del fatto che il magistrato sia sposato o meno. E, nonostante in tanti si chiedano qualcosa circa il suo orientamento politico, naturalmente, non ci è dato saperlo, in quanto i magistrati operano senza colore politico alcuno.