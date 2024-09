Gli Imagine Dragons, una delle band più amate del panorama musicale internazionale, faranno ritorno in Italia nel 2025 con due attesissime date: il 18 giugno allo Stadio Euganeo di Padova e il 21 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’annuncio segue la pubblicazione del loro ultimo album Loom, avvenuta il 28 giugno scorso, con cui la band di Las Vegas ha intrapreso un tour mondiale che ha già fatto registrare numerosi sold out. Tutte le info per acquistare i biglietti per gli Imagine Dragons per il 2025.

La band torna in Italia con due date: cresce l’attesa tra i fan

In un’intervista rilasciata a Forbes, il frontman Dan Reynolds ha parlato di come ogni album rappresenti un riflesso delle sue emozioni personali, e Loom non fa eccezione. L’album si concentra sulle relazioni e sulle dinamiche che le caratterizzano, dall’inizio alla fine. Il titolo, che in italiano significa “incombere”, rappresenta quell’incertezza che può riguardare tanto un nuovo inizio quanto una fine inevitabile, un dualismo richiamato anche dalla copertina dell’album, che raffigura un’alba o un tramonto.

I fan italiani degli Imagine Dragons non dovranno aspettare molto per assicurarsi un posto ai due attesissimi concerti del 2025. La vendita dei biglietti seguirà una procedura che prevede due fasi distinte: una prevendita riservata agli utenti di My Live Nation e la successiva vendita generale, disponibile per tutti.

Biglietti Imagine Dragons 2025: quando escono, le date da segnare

La prevendita esclusiva inizierà il 12 settembre 2024. Gli utenti registrati su My Live Nation avranno accesso anticipato per acquistare i biglietti, una formula ormai consolidata che consente ai fan più affezionati di garantirsi i posti migliori prima che le vendite vengano aperte al grande pubblico. Per partecipare alla prevendita, è sufficiente essere iscritti al servizio gratuito di My Live Nation, una piattaforma dedicata che offre vantaggi come pre-accesso ai biglietti, promozioni speciali e aggiornamenti su concerti e tour in tutto il mondo.

A partire dal 13 settembre 2024, sarà attivata la vendita generale dei biglietti su TicketOne, la piattaforma di riferimento per l’acquisto di biglietti per concerti ed eventi live in Italia. Sul sito sarà possibile selezionare il proprio posto nelle diverse categorie disponibili, con prezzi che varieranno a seconda della tipologia di biglietto e della posizione scelta all’interno degli stadi di Padova e Napoli.

Considerata l’enorme popolarità della band e l’attesa per il loro ritorno in Italia, si prevede un’elevata richiesta di biglietti. Si consiglia quindi di agire con rapidità per evitare il sold out, fenomeno che ha già caratterizzato molte delle date precedenti del loro tour mondiale.