I Pinguini Tattici Nucleari segnano il loro ritorno con un nuovo singolo. “Romantico ma muori” è la canzone che la band bergamasca ha fatto uscire venerdì 13 settembre, una data che, come scopriremo a breve, non è di certo casuale. Gli ultimi romantici nel brano di Zanotti e compagni: eccone il testo e il significato.

Qual è il significato della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

“Romantico ma muori”, un brano il cui titolo si sposa perfettamente con la fama della data, spesso associata alla sfortuna. “Non è una coincidenza: la sfortuna ci ha sempre portato fortuna”, hanno dichiarato i membri del gruppo sui loro canali ufficiali, con il loro solito stile ironico.

La canzone presenta un mix di sonorità che spaziano dal pop all’arena rock, fino al pop punk, con un forte utilizzo di chitarre elettriche. Un assaggio di un nuovo progetto discografico, che la band ha più volte menzionato durante l’estate, nonostante non ci fossero state nuove pubblicazioni fino ad ora.

Romantico ma muori, il testo della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

Ecco quindi il testo di Romantico ma muori dei Pinguini Tattici Nucleari:

Malinconia e settembre sono due sinonimi

Che ti fregano sempre se sei un po’ giù

Poi guardi l’orizzonte che sembra quasi muoversi

Ma lui resta lì fermo, a sparire sei tu

Brilliamo nella notte

Di giorno ci muoviamo come ombre

Però tu non barare

Se fai “M’ama non m’ama” con un fiore tatuato

Ti darà sempre lo stesso risultato

Ci son cascato mille volte

Ed altre mille ci ricascherò

Lo so, lo so

Non ti dovrei promettere un futuro che non ho

Voglio restare qui a giocare col vento

Con te che cerchi stelle sul tetto

Dentro un sacco a pelo in due

Tu mi hai lasciato fuori fuori fuori fuori

Da solo con i fiori fiori fiori fiori

Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori

Mi dici sei romantico romantico romantico

Ma muori

Malinconia e settembre sono due sinonimi

Che ti fregano sempre se sei Keith Moon

Noi rimaniamo i soliti stupidi ipocriti

Che litigano solo per amarsi un po’ di più

Ed è già notte

Due vite sono comunque troppo corte

Per stare in equilibrio

Si arriva al punto critico e si scoppia come litio

E tu volevi un cane, io un figlio (per dire, eh?)

Ci son cascato mille volte

Ed altre mille ci ricascherò

Lo so, lo so

Non ti dovrei promettere un futuro che non ho

Voglio restare qui a giocare col vento

Con te che cerchi stelle sul tetto

Dentro un sacco a pelo in due

Tu mi hai lasciato fuori fuori fuori fuori

Da solo con i fiori fiori fiori fiori

Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori

Mi dici sei romantico romantico romantico romantico

Ma muori

Ci son cascato mille volte

Ed altre mille ci ricascherò

Lo so, lo so

Romantico romantico romantico però

Voglio restare qui a giocare col vento

Con te che cerchi stelle sul tetto

Dentro un sacco a pelo in due

Tu mi hai lasciato fuori fuori fuori fuori

Da solo con i fiori fiori fiori fiori

Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori

Mi dici sei romantico romantico romantico

Ma muori.