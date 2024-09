Nata ad Acireale e cresciuta a Roma, Rigano ha frequentato il Liceo Classico Gulli e Pennisi prima di intraprendere la sua formazione professionale presso il prestigioso Piccolo Teatro di Milano, dove ha studiato recitazione dal 2011 al 2014.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato con diverse agenzie di talento, tra cui United Agents, Carol Levi & Company, e Anonymous Content. Ha partecipato a varie produzioni televisive e cinematografiche, sia italiane che estere, collaborando con registi di fama internazionale.

Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2017 con la partecipazione alla serie “Don Matteo 11”, diretta da Raffaele Androsiglio. Nel 2018, è apparsa nella quinta stagione di “Un passo dal cielo”, diretta da Jan Michelini. Tra i suoi lavori più noti, c’è la partecipazione alla miniserie “Un volto, due destini – I Know This Much Is True” (2020), accanto a Mark Ruffalo, dove interpreta il ruolo di Ignazia Tempesta.

Roberta Rigano ha ottenuto riconoscimenti anche nel mondo del cinema e delle serie TV italiane. Nel 2018, ha recitato nel film TV “Prima che la notte”, diretto da Daniele Vicari, interpretando Elena Brancati. Nel 2019, ha interpretato il ruolo di Emma in “L’amore strappato”, con la regia di Ricky Toganazzi e Simona Izzo. Nel 2022, è stata parte del cast della miniserie Netflix “From Scratch – La forza di un amore”, dove ha interpretato il personaggio di Biagia Ortolano.

Pubblicità

Roberta Rigano è impegnata? Alcuni post sul suo profilo Instagram lo lasciano presagire

Oltre alla sua carriera televisiva e cinematografica, Rigano ha lavorato anche nel campo della pubblicità, partecipando a campagne per importanti marchi come Ferrero e Müller. Per il resto, non abbiamo tante info sull’attrice, né sulla sua vita privata, che sembra essere davvero blindata. Per quello che sappiamo, potrebbe essere impegnata, considerando alcuni dei post comparsi sul suo profilo Instagram, ma la riservatezza del personaggio non ci lascia comprendere troppo a riguardo.