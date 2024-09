Ogni anno, Temptation Island si conferma uno dei programmi più seguiti e discussi della stagione televisiva estiva, attirando milioni di spettatori curiosi di seguire le vicende sentimentali delle coppie protagoniste. Il format, ormai consolidato, prevede che i partecipanti trascorrano tre settimane separati dai loro partner, immersi in un contesto esclusivo e suggestivo, che contribuisce a rendere ancora più emozionante l’esperienza. Ma qual è la location dove si svolge Temptation Island 2024 a settembre?

Dove si svolge Temptation Island 2024 a settembre: la location scelta

La cornice in cui si svolge il reality è il Relais Is Morus, situato nella splendida località di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Questo resort di lusso, affacciato sul mare cristallino della costa sud-occidentale dell’isola, offre un ambiente ideale per momenti di riflessione e confronto.

Immerso nel verde, tra giardini curati e vegetazione mediterranea, il Relais si compone di ville esclusive e camere arredate con grande cura, arricchite da tutti i comfort necessari per garantire un soggiorno di alto livello. Gli spazi sono pensati per fondersi armoniosamente con la natura circostante, creando un’atmosfera rilassante e riservata.

Il resort è diventato ormai un simbolo del programma

La location, facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Cagliari, è diventata un simbolo del programma, contribuendo al successo di Temptation Island come appuntamento televisivo imprescindibile dell’estate. Questa atmosfera esclusiva, unita alla bellezza del paesaggio sardo, fa del Relais Is Morus una location perfetta per vivere il romanticismo e la tensione delle storie della trasmissione.