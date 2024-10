Questa sera, sabato 19 ottobre, alle 21:30, andrà in onda una nuova puntata del talk di approfondimento “Accordi&Disaccordi”, in prima serata su Nove. Il programma, condotto dal giornalista Luca Sommi, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per chi desidera comprendere meglio le dinamiche politiche, sociali ed economiche del nostro Paese e oltre i confini. Cosa aspettarci dalla puntata di Accordi e Disaccordi di stasera: ospiti e anticipazioni.

Chi troveremo in studio questa sera: ospiti e scaletta

Gli ospiti della serata promettono un dibattito acceso e stimolante. Saranno presenti in studio il direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro, e la giornalista ed editorialista Concita De Gregorio, voci spesso in contrasto su temi di grande attualità. In collegamento, interverrà anche il filosofo Massimo Cacciari, che contribuirà con la sua prospettiva critica e filosofica agli argomenti trattati.

A rendere il dibattito ancora più vivace ci saranno anche il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista Andrea Scanzi, entrambi noti per le loro opinioni taglienti e la capacità di analizzare i fatti più rilevanti della settimana.

Accordi e disaccordi stasera, le anticipazioni sulla puntata del 19 ottobre

Tra i temi centrali della puntata ci saranno la manovra finanziaria in corso di discussione nel governo e il recente Consiglio europeo, oltre alla complessa situazione in Medio Oriente, aggravata dalla morte del capo militare di Hamas, Yahya Sinwar, che ha provocato nuove tensioni nella regione già martoriata dal conflitto.