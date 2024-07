La Lega Serie A ha alzato il sipario sul tabellone della prossima Coppa Italia, delineando il percorso che porterà le squadre italiane alla finale del 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Poche le novità sul regolamento, con un format che rimane, per tantissimi aspetti, praticamente invariato. Ecco dove scaricare il tabellone della Coppa Italia 2024-2025 in PDF.

Le squadre partecipanti, il regolamento e il format della competizione

A maggio, la Lega Serie A aveva annunciato alcune novità relative al nuovo regolamento per il prossimo triennio, che include una modifica al formato della competizione. Il numero di partecipanti della Coppa Italia

rimane invariato, così come la disposizione che prevede che le big giochino la gara secca in casa. Partecipano alla competizione 44 squadre, suddivise come segue:

Tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;

Tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;

4 Società segnalate dalla Lega Pro.

Le società verranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 44. Le squadre partecipanti entreranno nella competizione in tre momenti successivi:

8 Società a partire dal turno preliminare;

28 Società a partire dai trentaduesimi;

8 Società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale.

La formazione dei gruppi di Società avviene sulla base di un ranking sportivo determinato tenendo conto dei risultati conseguiti nei rispettivi campionati, chiaramente relativamente alla stagione precedente.

La principale novità per il prossimo triennio riguarda i possibili incroci tra le squadre, con modifiche ai posizionamenti delle teste di serie. A partire dagli ottavi di finale, le teste di serie incontreranno le seguenti squadre:

Testa di serie numero 1: teste di serie numero 16 e 24.

Testa di serie numero 2: teste di serie numero 15 e 23.

Testa di serie numero 3: teste di serie numero 14 e 22.

Testa di serie numero 4: teste di serie numero 13 e 21.

Testa di serie numero 5: teste di serie numero 12 e 20.

Testa di serie numero 6: teste di serie numero 11 e 19.

Testa di serie numero 7: teste di serie numero 10 e 18.

Testa di serie numero 8: teste di serie numero 9 e 17.

Le date delle prime partite e il percorso delle big

Le prime otto teste di serie entreranno in gioco a febbraio, direttamente dagli ottavi di finale. L’Inter, campione d’Italia, potrebbe affrontare ai quarti una tra Lazio e Napoli, quest’ultima non più testa di serie dopo il decimo posto in campionato. Il Milan, invece, si prepara ad un possibile scontro con la Roma, mentre la Juventus attende una tra Fiorentina e Torino. L’Atalanta completerà il quadro delle teste di serie.

Il torneo inizierà con il turno preliminare il 3 agosto, con Carrarese-Catania a Chiavari come match inaugurale. I trentaduesimi di finale, che vedranno l’entrata in scena delle prime squadre di Serie A, si disputeranno tra il 9 e il 12 agosto. In questo turno, il Napoli affronterà il Modena il 10 agosto, dopo aver mancato l’accesso diretto agli ottavi per la prima volta da anni.

I sedicesimi di finale, ultimo turno in gara unica, si giocheranno nella settimana del 25 settembre. Gli ottavi di finale prevedono partite di andata e ritorno rispettivamente nella settimana del 4 dicembre e del 10 dicembre. Le semifinali, altro appuntamento cruciale, si disputeranno il 2 aprile (andata) e il 23 aprile (ritorno). La finale, come da tradizione, si terrà il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.