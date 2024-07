Con l’inizio della stagione di Serie A 2024/25, ogni allenatore del Fantacalcio è chiamato a pianificare con attenzione la propria squadra, e uno degli aspetti più cruciali è la scelta dei portieri. In questo senso è senza dubbio uno strumento prezioso la griglia portieri 2024-2025. Vediamo insieme nel dettaglio cos’è, come funziona e quali sono i migliori incroci da sfruttare.

Che cos’è e come funziona questo strumento per i fantallenatori

La griglia portieri 2024/25 rappresenta un prezioso strumento per ottimizzare la scelta degli estremi difensori, permettendo di massimizzare i punti riducendo i rischi legati alle partite in trasferta. Gli appassionati di calcio spesso concentrano la loro attenzione sugli incroci delle squadre, ma per i gli allenatori del Fantacalcio, capire come si incrociano le partite delle squadre di Serie A è fondamentale.

Ma di cosa parliamo? La griglia portieri aiuta a prevedere quali squadre giocheranno in casa nello stesso turno, permettendo di selezionare portieri che giocheranno meno volte in trasferta simultaneamente. Si tratta di una tabella che mostra gli incroci tra i portieri delle varie squadre, indicando quante volte due portieri giocheranno entrambi in trasferta o in casa nello stesso turno. Più basso è il numero nella griglia, migliore è l’abbinamento, poiché ci saranno meno giornate in cui entrambi i portieri delle due squadre giocheranno in trasferta.

Griglia portieri 2024-2025, le migliori coppie low cost e big per il Fantacalcio

Per chi cerca affari low cost, esistono delle combinazioni altrettanto efficaci. Ad esempio, Semper e Cragno offrono pochissime trasferte comuni, mentre Chichizola e Joronen sono un’altra scelta economica che garantisce buona copertura. Skorupski e Montipò rappresentano un equilibrio tra qualità e costo, e Falcone con Okoye ha dimostrato affidabilità a basso costo. Anche Scuffet e Okoye costituiscono una buona scelta per minimizzare i malus.

Avere un big in porta offre sicurezza ai fantallenatori, garantendo buone prestazioni e bonus importanti. La soluzione migliore per chi punta sui portieri dell’Inter è acquistare il blocco nerazzurro. In alternativa, Perisan o Skorupski sono ottimi abbinamenti. Per chi preferisce i portieri del Milan, oltre a puntare sull’intero blocco rossonero, Montipò e Terracciano sono buone alternative. La situazione dei portieri della Juventus è più complessa, ma Perisan rappresenta la scelta più semplice, seguito da Maignan, Chichizola e Cragno.

Alcuni consigli per scegliere gli abbinamenti giusti

In definitiva, alcune delle migliori coppie di portieri per la stagione 2024/25 includono Meret e Svilar, una combinazione solida con poche trasferte comuni, oppure Falcone e Meret, che rappresentano un’ottima scelta per minimizzare i malus da trasferta. Anche Terracciano e Maignan offrono una copertura costante con pochi rischi, mentre Carnesecchi e Falcone costituiscono una coppia che offre una buona alternanza tra casa e trasferta. Infine, Sommer e Skorupski, entrambi portieri affidabili, hanno un numero ridotto di trasferte comuni.