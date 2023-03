Ci siamo! Ricomincia lo spettacolo della Formula 1. Via alle corse del principale campionato di automobilismo del mondo. Via con Max Verstappen, che conquista già la sua prima pole, per questo Gran Premio del Bahrein tutto da seguire. Vediamo insieme dove ascoltare il GP di Bahrain 2023 in radio: come seguire la diretta audio streaming del Gran Premio di oggi.

La griglia di partenza del Gran Premio di oggi

Davvero tanto da seguire in questo Gran Premio del Bahrain di oggi. Sarà la prima occasione per vedere le nuove Ferrari 2023 in azione in una gara ufficiale, e sarà il primo appuntamento da rispettare per le Red Bull di Verstappen e Perez per confermarsi ai livelli della scorsa formidabile stagione. Tanti contenuti e una curiosità: dal 2017 chi vince il primo Gran Premio della stagione non riesce a diventare campione del mondo. Qualcuno riuscirà a sfatare questo tabù? Intanto, ecco la griglia di partenza del GP Bahrain 2023.

1ª fila: Verstappen (Red Bull), Perez (Red Bull)

2ª fila: Leclerc (Ferrari), Sainz (Ferrari)

3ª fila: Alonso (Aston Martin), Russell (Mercedes)

4ª fila: Hamilton (Mercedes), Stroll (Aston Martin)

5ª fila: Ocon (Alpine), Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Norris (McLaren), Bottas (Alfa Romeo)

7ª fila: Zhou (Alfa Romeo), Tsunoda (Alpha Tauri)

8ª fila: Albon (Williams), Sargeant (Williams)

9ª fila: Magnussen (Haas), Piastri (McLaren)

10a fila: De Vries (Alpha Tauri), Gasly (Alpine)

Dove ascoltare il GP del Bahrain in radio: come seguire la diretta streaming audio

Saranno sicuramente tante le emittenti che seguiranno il Gran Premio del Bahrein in radio. Tra le tante noi scegliamo sempre Rai Radio 1, che con la competenza dei suoi cronisti si occuperà di tutto quanto concerne questa gara. Sarà possibile per gli utenti seguire il Gran Premio sulle frequenze FM dell’emittente; queste, tuttavia, saranno diverse di regione in regione. Ciò che non cambierà per tutti è invece il portale Rai Play Sound, che offrirà gratuitamente la diretta radio streaming del GP del Bahrein.