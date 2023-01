Pronti per una nuova stagione di motori! È stato reso noto il calendario della Formula 1 2023, con tutte le gare del Campionato del Mondo in programma per il prossimo marzo. Vediamo insieme quali sono le date e gli orari italiani di ogni corsa, e soprattutto come scaricare il calendario della Formula 1 2023 in PDF.

Tutte le novità per questa nuova stagione di motori

La F1 terrà il suo calendario più grande di sempre nel 2023, con 23 gare in programma per la prossima stagione, rispetto alle 22 gare disputate nel 2022; anche nella stagione precedente dovevano essere 23, ma il GP di Russia fu cancellato per i fatti noti legati alla guerra in Ucraina. C’è il GP del Qatar, più la nuovissima aggiunta del GP di Las Vegas.

Le modifiche al programma del 2023 vedono il GP dell’Azerbaigian tornare a uno slot di inizio primavera, mentre il GP del Belgio è stato anticipato prima della pausa estiva di agosto per evitare un triplo incontro dopo la pausa estiva con l’olandese e turni italiani. Salta all’occhio la quarta cancellazione del Gran Premio di Cina, che non si disputa dal 2019.

Per quanto concerne i piloti, Sebastian Vettel si è ritirato alla fine del campionato 2022, concludendo la sua carriera in Formula Uno dopo 16 stagioni. Il suo posto all’Aston Martin è stato preso da Fernando Alonso, che ha lasciato l’Alpine dopo due stagioni. Daniel Ricciardo ha lasciato la McLaren dopo due stagioni. Sebbene avesse un contratto fino al 2023, l’anno scorso è arrivata la risoluzione del rapporto.

Dove trovare il calendario della Formula 1 2023 in PDF con date e orari delle gare

Il calendario della Formula 1 2023 in PDF sarà disponibile al link in fondo a questo articolo. In esso saranno contenuti tutti gli orari delle gare, italiani e non, con le date di ogni gara, il nome del Gran Premio, e il circuito sul quale questo verrà corso.